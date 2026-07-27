El llamativo destino que tendría Marcos Rojo al finalizar en diciembre su contrato con Racing

El defensor atraviesa los últimos meses de su contrato con la Academia y ya hay indicios sobre cómo podría continuar su carrera.

A los 36 años, Marcos Rojo aporta su experiencia al proyecto de Racing. El exdefensor de clubes de la talla de Estudiantes, Boca, Manchester United y Sporting de Lisboa pelea por los objetivos de la Academia, aunque ya mira más allá en el tiempo.

Es que la carrera de los futbolistas es corta y Rojo ya entró en una etapa en la que los jugadores comienzan a analizar cuando colgar los botines. En ese contexto, BOLAVIP pudo saber que el zaguero tiene una propuesta para el 2027 que lo alejaría del fútbol profesional.

La Liga Amateur Platense busca la incorporación de Marcos Rojo para el próximo año. Sería para el club Las Malvinas, donde su hermano Franco se desempeña como entrenador desde este año y su familia maneja los hilos de este equipo.

Así, Rojo podría regresar a La Plata, su ciudad natal, aunque en este llamativo campeonato. Su contrato con Racing finaliza en diciembre de este año, por lo que tendría poder de decisión para ese entonces.

Con Juan Pablo Vojvoda como nuevo director técnico de la Academia, será clave el rol de Rojo en el equipo para conocer sus sensaciones en este segundo semestre. La jerarquía la tiene y deberá decidir en los próximos meses qué hacer en su futuro.

Marcos Rojo en Racing. (Foto: Getty)

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Los números de Marcos Rojo en Racing

Desde que llegó a Racing, en agosto de 2025, Marcos Rojo afrontó un total de 19 partidos y solamente marcó un gol ante Defensa y Justicia por la Copa Argentina 2026. Hasta ahora, en los 1.262 minutos que tuvo dentro del campo de juego, fue amonestado en tres oportunidades y recibió dos expulsiones.

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