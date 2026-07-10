Racing, campeón en Reserva: venció 2 a 1 a un River cargado de expulsados

Fraga y Aguirre marcaron los goles de la Academia, mientras que Espíndola empató parcialmente para el Millonario. Los de Escudero pagaron caras las expulsiones de Esquivel y Acosta en el primer tiempo.

Racing se consagró campeón del Torneo Proyección Apertura 2026. El equipo de Sebastián “Chirola” Romero venció 2 a 1 a River en la final, que se disputó en el Estadio Florencio Sola. Francisco Fraga y Santino Aguirre marcaron para la Academia, mientras que Santiago Espíndola lo hizo para el Millonario, que jugó gran parte del partido con 9 por las expulsiones a Felipe Esquivel y Thiago Acosta.

Luego de una primera media hora pareja, Fraga rompió el cero capturando un rebote dentro del área, para poner en ventaja a la Academia. Los de Avellaneda golpeaban primero en la cancha de Banfield y la historia se hizo aún más favorable con lo que sucedió después.

¡LA ACADEMIA SE PUSO EN VENTAJA EN LA FINAL! Francisco Fraga cazó el rebote y marcó el 1-0 de Racing ante River tras una gran jugada preparada.



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Los últimos 10 minutos de la etapa inicial fueron catastróficos para los de Núñez, porque se fueron expulsados Esquivel (34′) y Acosta (44′), ambos con roja directa por golpear sin pelota al rival. De esta manera, los de Marcelo Escudero se fueron al descanso sabiendo que debían levantar un 0-1 con 9 futbolistas.

RIVER SE QUEDÓ CON UNO MENOS: Felipe Esquivel tiró una patada y se fue expulsado en la final ante Racing.



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¡INSÓLITO! ¡Codazo de Thiago Acosta y River se queda con nueve jugadores en el final de primer tiempo ante Racing!



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El segundo tiempo arrancó con una sorpresa, porque luego de que los dos entrenadores movieran el banco, River logró empatar el trámite. Espíndola tomó un rebote dentro del área y la mandó a guardar para igualar la historia, en un buen arranque de su equipo pese a la inferioridad numérica.

¡¡RIVER EMPATÓ LA FINAL CON 9 JUGADORES!! Santiago Espíndola aprovechó el rebote y marcó el 1-1 contra Racing en la definición del #TorneoProyección.



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Más allá de las diferencias en cantidad de futbolistas, el Millo emparejaba el trámite con sacrificio. Sin embargo, Racing volvió a pegar en el último cuarto de hora: luego de una serie de centros, Aguirre remató de zurda y puso el 2-1 que terminó siendo definitivo.

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De esta manera, Racing se quedó con el Torneo Proyección Apertura 2026. La Academia no lograba conquistar un título en Reserva desde hace 63 años. El último había sido en 1963.