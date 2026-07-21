AFA extendió el mercado de pases: hasta cuándo pueden reforzarse los clubes del fútbol argentino

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó la extensión del mercado de pases, que cerraba este martes 21 de julio. Los clubes de la Liga Profesional tendrán la posibilidad de seguir fichando jugadores, incluso luego del inicio del Torneo Clausura, cuya primera fecha está programada para este fin de semana.

La nueva fecha límite para incorporar pasó a ser el viernes 31 de julio, es decir, diez días más de lo previamente establecido. De esta manera, todos los equipos tendrán un tiempo extra para seguir sumando futbolistas para afrontar competencias locales e internacionales.

Por otra parte, los clubes que vendan o presten jugadores al exterior luego de la fecha de finalización del mercado de pases, tendrán la posibilidad de salir a buscar un reemplazo en el mercado hasta el 2 de septiembre. Así, los equipos que atraviesen esta situación tendrán más de un mes de prórroga para reforzarse.

Así se jugará la fecha 1 del Clausura 2026

Jueves 23/07

19:30 — Sarmiento vs. Argentinos

— Sarmiento vs. Argentinos 19:30 — Belgrano vs. Central

— Belgrano vs. Central 21:45 — Defensa vs. Aldosivi

Viernes 24/07

16:45 — Gimnasia (M) vs. Central Córdoba

— Gimnasia (M) vs. Central Córdoba 19:00 — Racing vs. Gimnasia

— Racing vs. Gimnasia 19:00 — Vélez vs. Instituto

— Vélez vs. Instituto 21:15 — Platense vs. Unión

— Platense vs. Unión 21:15 — Huracán vs. Banfield

Sábado 25/07

14:45 — Estudiantes RC vs. Tigre

— Estudiantes RC vs. Tigre 17:00 — Newell’s vs. Talleres

— Newell’s vs. Talleres 19:15 — River vs. Barracas

— River vs. Barracas 21:30 — Lanús vs. San Lorenzo

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Domingo 26/07