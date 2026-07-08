El colombiano de 32 años quedó libre tras su paso por el fútbol saudí, y ahora tiene chances de regresar a la Academia.

Después de incorporar a Ulises Ortegoza, Alfonso Espino y Matías Kranevitter, en la dirigencia de Racing están buscando un delantero para que Juan Pablo Vojvoda sume a sus filas. Y en las últimas horas, Diego Milito jugó una carta muy fuerte: llamó a Roger Martínez.

El presidente de la Academia sabe que los últimos mercados de pases no fueron los mejores y que el hincha está dolido por ello. Principalmente porque en la previa a lo que fueron las elecciones en diciembre de 2024, el por entonces candidato por la oposición anunció que tenían que dar un salto de calidad.

A raíz de esta situación, fue el propio Milito quien se comunicó con el delantero nacido en Cartagena que, a sus 32 años, quedó libre de Al-Tawoon, de la Saudí Pro League, equipo al que se marchó bajo la misma condición luego de no renovar con la Academia. Y ahora puede llegar a tener su tercer ciclo por el club que lo vio nacer.

Por el momento, según pudo saber BOLAVIP, se trata de un llamado informal y sin ninguna oferta sobre la mesa. Pero el Príncipe lo contactó para saber qué ganas tiene el colombiano de retornar al país y volver a vestir la camiseta celeste y blanca. Y obtuvo una respuesta positiva. Por lo tanto, ahora deberán sentarse a negociar.

Roger Martínez celebra el tercer gol de Racing ante Cruzeiro y la obtención de la Copa Sudamericana. (Getty Images)

Roger Martínez le hizo un guiño a Racing

En mayo pasado, tiempo antes de que quedara con el pase en su poder, Roger Martínez dialogó con ESPN Colombia y dejó en claro que Racing es un club muy importante dentro de su vida. De hecho, allí logró la Copa Sudamericana, en 2024, donde selló la victoria ante Cruzeiro, en Asunción.

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“Fue uno de los mejores momentos de mi carrera por lo que significa Racing para mí. Fue el club que me dio la oportunidad de ser profesional. Aún me siguen brindando mucho amor. Siempre lo he dicho: Racing es el club de mis amores”, expresó. Claramente, sus dichos abrieron la puerta de la ilusión académica.

Durante la misma entrevista, el delantero fue más allá y hasta se permitió imaginar un posible regreso junto a Juan Fernando Quintero, que se encuentra en River y no tiene definido su futuro. “El que conoce el futuro de cada quien es Dios, pero, sin dudas, para mí Racing siempre va a ser prioridad. Ojalá que si algún día se da la vuelta, sea con Juanfer, también. Nos conocemos muy bien y él aportó mucho en varios de mis goles en el último tiempo”, aseguró, dejando abierta la puerta para un reencuentro que entusiasma a todos los hinchas.

Roger Martínez celebra, junto a Juanfer Quintero, su gol ante Boca. (Getty Images)

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