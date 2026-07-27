Tras haber sido denunciado públicamente por violencia de género, el delantero no podrá trabajar junto a sus compañeros.

Luego de haberle marcado a River Plate en la victoria de Barracas Central el sábado, Gonzalo Morales volvió a ser protagonista el domingo, aunque por una denuncia por violencia de género por parte de su expareja. Su club tomó cartas en el asunto y decidió separarlo del plantel este lunes.

Karen, expareja del futbolista, confirmó que lo denunció en la Justicia e hizo pública su acusación a través de una publicación de Instagram. En la misma, señaló que fue víctima de agresiones a nivel físico, psicológico y verbal.

Además de la denuncia pública, la joven publicó una serie de fotos en las que se ven moretones y cicatrices, además de chats con el jugador y la madre del mismo. Mientras todo está en manos de la Justicia, Barracas Central también hizo su parte.

Temprano este lunes, la dirigencia del Guapo lanzó un comunicado para mostrarse al tanto de este hecho y ponerse a disposición de las autoridades. Ahora, Barracas tomó la primera decisión al separarlo del plantel que dirige Damián Ayude.

El comunicado de Barracas Central

El Club Atlético Barracas Central informa que, ante la formalización de una denuncia en la Justicia contra el futbolista Gonzalo Morales, actualmente a préstamo en nuestra institución, y como medida preventiva, se ha resuelto separarlo del plantel profesional de Primera División hasta tanto se esclarezcan los hechos y avancen las actuaciones judiciales correspondientes.

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Como fue manifestado en el comunicado oficial emitido con anterioridad, la institución reafirma su absoluto rechazo a toda forma de violencia de género y renueva su compromiso con el respeto, la integridad y los valores que deben regir dentro y fuera del ámbito deportivo.

En ese sentido, Barracas Central continuará colaborando con las autoridades competentes en todo aquello que resulte necesario para el esclarecimiento de los hechos y actuará con la responsabilidad que la situación requiere, adoptando las medidas que correspondan en función de la evolución de las actuaciones judiciales, siempre con pleno respeto por el debido proceso y las decisiones que adopte la Justicia.

Datos clave

Gonzalo Morales: fue separado del plantel de Barracas Central tras una denuncia judicial.

fue separado del plantel de Barracas Central tras una denuncia judicial. Violencia de género: su expareja Karen lo denunció penal y públicamente en Instagram.

su expareja Karen lo denunció penal y públicamente en Instagram. Comunicado oficial: el club apartó preventivamente al jugador hasta esclarecer los hechos judiciales.