Los jugadores de Rosario Central festejaron la Supercopa Internacional con un ataúd con el nombre de Verón

En medio de la enorme polémica que reina sobre el fútbol argentino, los futbolistas del Canalla se despacharon con una celebración delicada.

El pasado sábado, Rosario Central superó a Estudiantes de La Plata en la provincia de Santiago del Estero y se coronó campeón en el marco de una nueva edición de la Supercopa Internacional. Sin embargo, como es de público conocimiento, el Canalla diagramó dicha celebración en medio de un clima invadido por las fuertes polémicas.

Las mismas vienen desde aquel famoso pasillo del Pincha por el discutido título de la Tabla Anual por parte del combinado rosarino. Y, ahora, con Darío Herrera a la cabeza, el arbitraje protagonizó algunas determinaciones que fueron fuertemente cuestionadas por todo Estudiantes, con Juan Sebastián Verón, su presidente, en la primera línea de confrontación.

En medio de ese panorama, este martes, el plantel del equipo comandado estratégicamente por Jorge Almirón llevó a cabo el festejo oficial por la conquista de este nuevo título. Allí fue cuando tuvo lugar un hecho realmente sorprendente y también polémico, con la presencia de un ataúd portado por los propios jugadores de Rosario Central.

Sí, sin ir más lejos, los integrantes del equipo campeón de la Supercopa Internacional, en medio de un clima invadido por el fervor absoluto, expusieron un ataúd con el nombre de Juan Sebastián Verón, así como también con el del propio Estudiantes. Sin ninguna duda, un episodio más de una novela que parece ir para largo.

🚨⚠️ LOS JUGADORES DE ROSARIO CENTRAL LEVANTARON UN ATAÚD CON LA IMAGEN DE JUAN SEBASTIÁN VERÓN pic.twitter.com/J0h9aonSRs — Fútbol Lírico 🎩 (@elfutbolirico) September 30, 2026

“PORTEÑO LLORÓN”.



La cargada de los jugadores de Rosario Central con un ATAÚD contra Verón y Estudiantes. 😳🇦🇷 pic.twitter.com/JxT6Bo5HUa https://t.co/cwRggO7WzP — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 30, 2026

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El informe de Herrera, árbitro del partido

Tres días después de la victoria de Rosario Central ante Estudiantes por 3 a 1 en la Supercopa Internacional, salió a la luz el informe realizado por el árbitro del partido, Darío Herrera, tras ser increpado por Juan Sebastián Verón y miembros de la dirigencia del elenco platense.

En total, fueron tres los miembros del Pincha que resultaron informados. Además del mencionado Verón, también forman parte del mismo Pascual Caiella, vicepresidente de la institución, y Marcos Angeleri, secretario deportivo del plantel profesional.

Por el lado de Verón, quien se metió a la cancha a discutir con los árbitros, Herrera redactó que recibió distintos insultos. “Hijos de re mil put*, hay que matarl*s a todos, ustedes vienen mandados, hijos de put4*, hay que matarlo*s a todos”, fueron los comentarios del presidente del Pincha.

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“Hijos de remil put*, los vamos a mat*r, seca nucas de la AFA, corruptos”, dice el informe de Herrera respecto a los insultos recibidos por parte de Caiella, quien también se acercó a la zona en la que estaban los árbitros para reclamar por distintos fallos en los que consideraron que perjudicaron al club.

“Corruptos hijos de put*”, fue el agravio por parte de Angeleri. Y agregó: “Marcos Angeleri nos dijo que, con la plata que tenía él en el banco, podía pagarnos a todos durante toda la vida, coronándolo con un ‘corruptos hijos de puta’“.

Verón podría sufrir una dura sanción por parte de la AFA

Debido a que es reincidente por una suspensión de 6 meses en 2025 por el pasillo en el partido contra Rosario Central por el Torneo Clausura, Verón podría tener una sanción aún mayor, que podría llegar a la inhabilitación federativa prolongada por parte del Tribunal de Disciplina de la AFA.

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Además de esto, podrían producirse multas económicas para la institución, mientras que Angileri y Caiella también recibirán sanciones, aunque más leves que las de Verón. En los próximos días, el Tribunal de Disciplina de la AFA determinará los pasos a seguir.

DATOS CLAVE

Rosario Central ganó 3-1 a Estudiantes y obtuvo la Supercopa Internacional el sábado.

Jugadores de Central exhibieron un ataúd con el nombre de Juan Sebastián Verón.

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