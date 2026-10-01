Por qué no juega Cristiano Ronaldo en Portugal vs. Dinamarca por la Nations League

El lusitano dejó la concentración de su selección por decisión personal tras un cruce con su entrenador.

Dinamarca y Portugal se miden este jueves 1 de octubre desde las 15:45 (hora de Argentina) por la fecha 3 de la Nations League. Si bien el partido tendrá condimentos varios, el eje principal estará puesto en el escándalo que rodea a Cristiano Ronaldo y su repentina salida del combinado lusitano.

El motivo de esto habría sido, según trascendió, a que se enojó con Jorge Jesus, entrenador de la Selección, y abandonó la concentración del propio combinado lusitano.

Lo que motivó a Cristiano Ronaldo a tomar esta decisión tuvo que ver con un desacuerdo con las declaraciones del mencionado entrenador. Las mismas le habrían caído pésimo, por lo que dejó de entrenarse y se apartó de la delegación. Sin ningún tipo de dudas, una noticia que no hizo más que sacudir a dicho país europeo.

“Puedo prometer lo que quiera porque soy el entrenador. Si te necesito durante 30 minutos, jugarás. Si no te necesito, no. Ningún jugador me hará cambiar de opinión, ni Cristiano Ronaldo, ni nadie en el fútbol”, había exteriorizado el experimentado estratega en las últimas horas. Declaraciones que no le gustaron al capitán.

Posteriormente, Cristiano Ronaldo se subió a la camioneta negra que trasladaba al plantel del seleccionado portugués y abandonó el estadio con dirección al hotel. De no mediar imprevistos, el paso siguiente sería viajar a Madrid, España, a bordo de su avión privado, por lo que no estaría a disposición.

Las alineaciones de Dinamarca y Portugal

Dinamarca (4-3-3): Mads Hermansen, Joakim Maehle, Joachim Andersen, Oliver Provstgaard, Andreas Christensen, Mikkel Damsgaard, Pierre-Emile Hojbjerg, Morten Hjulmand, Rasmus Hojlund, Mohamed Daramy, Adam Daghim. DT: Brian Riemer.

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Portugal (4-3-3): Diogo Costa, Nuno Mendes, Renato Veiga, Rúben Dias, João Cancelo, Rúben Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; João Félix, Gonçalo Ramos, Pedro Neto. DT: Jorge Jesus.

El comunicado con el que Cristiano Ronaldo confirmó su salida de la Selección de Portugal

“Tras la rueda de prensa del seleccionador nacional y después de conversar con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, ​​tomé la decisión de abandonar la concentración de la selección nacional“, escribió Cristiano en sus redes sociales.

Y completó: “A su debido tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre los motivos de mi salida de la selección, a la que siempre me he dedicado. Ahora es momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”.