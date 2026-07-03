En pleno Mundial 2026, el fútbol argentino cambia su reglamento: las 4 nuevas medidas

La AFA oficializó la incorporación de las modificaciones reglamentarias de la IFAB que fueron utilizadas durante la Copa del Mundo.

El fútbol argentino se subió a la ola de cambios reglamentarios que estrenó el Mundial 2026. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó este viernes, mediante el boletín N° 6914, la adopción de las nuevas Reglas de Juego 2026/27, aprobadas por la International Football Association Board (IFAB), por lo que las modificaciones comenzarán a aplicarse de manera progresiva.

La Liga Profesional aplicará las variantes desde la primera jornada del torneo, pautada para la semana del 23 de julio. Siete días después, 30 de julio, las reformas se extenderán al ascenso, las categorías formativas y el fútbol femenino, alcanzando también a los partidos postergados que se disputen superadas esas fechas.

Las medidas que se implementarán en el fútbol argentino

Uno de los cambios más importantes apunta a reducir las pérdidas de tiempo. A partir de ahora, tanto los saques laterales como los saques de arco deberán ejecutarse dentro de los cinco segundos posteriores a que el árbitro inicie la cuenta regresiva. Si un futbolista demora un lateral, la posesión pasará automáticamente al rival, mientras que si la infracción ocurre en un saque de arco el equipo contrario será beneficiado con un tiro de esquina.

La norma también afectará el procedimiento de las sustituciones. Y es que desde el momento en que el árbitro autorice el cambio, el jugador reemplazado tendrá diez segundos para abandonar la cancha. En caso de exceder ese tiempo, su reemplazante deberá transcurrir un minuto de juego para luego poder ingresar hasta la siguiente interrupción del partido.

El boletín N°6914 con el que la AFA anunció los cambios reglamentarios a implementar en el segundo semestre.

Por otro lado, el reglamento también aspira a desalentar simulaciones. Para ello, todo futbolista que reciba asistencia médica en la cancha deberá permanecer afuera obligatoriamente durante un minuto antes de poder reingresar. Las únicas excepciones serán aquellos casos que revistan cuadros de extrema gravedad o traumatismos craneales evidentes.

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Como tercera pauta, se amplían las facultades del VAR, que ahora podrá intervenir en situaciones como una segunda tarjeta amarilla equivocada, errores de identidad al sancionar a un futbolista y córners concedidos de manera incorrecta. También estará habilitado para revisar acciones previas a una pelota parada cuando una infracción evidente derive posteriormente en un gol o un penal.

Por último, también se verán penalizadas con mayor rigurosidad las conductas antideportivas: serán sancionados los futbolistas que se tapen la boca al discutir con un rival o con el árbitro, una disposición que ya ocurrió durante el Mundial y que comenzó a conocerse popularmente como la “ley Prestianni”. Asimismo, se endurecerán los castigos para quienes abandonen el campo protestando de manera desmedida.

Antes del debut de la normativa, la Dirección Nacional de Arbitraje realizará una capacitación obligatoria para capitanes y directores técnicos de todas las categorías los días 13 y 14 de julio, garantizando que todos los protagonistas conozcan a fondo el nuevo reglamento.

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