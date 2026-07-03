La FIFA explicó por qué se anuló el gol del empate agónico de Croacia contra Portugal por el Mundial 2026

En un polémico final en Toronto, el VAR anuló el grito que llevaba el trámite al tiempo suplementario con una innovadora tecnología.

La Selección de Portugal avanzó este jueves en el Mundial 2026 y protagonizó uno de los duelos más electrizantes y polémicos de los 16avos de final. Los liderados por Cristiano Ronaldo se lo dieron vuelta a Croacia, que se despidió entre reclamos por un gol anulado en tiempo de descuento.

Josko Gvardiol había gritado el 2-2 parcial que llevaría todo al tiempo suplementario. Sin embargo, el VAR anuló el gol por un toque imperceptible para el ojo humano en la cabeza de Igor Matanovic, que dejaba en fuera de juego al defensor de Manchester City.

En la transmisión mostraron un gráfico similar al de un electrocardiograma que señalaba el momento del toque del delantero croata, evidencia para anular la jugada. Sin embargo, esta información que entrega un chip dentro de la pelota no conformó a los espectadores.

Por la noche, FIFA salió a explicar la decisión del VAR. “Según los datos proporcionados por la tecnología Connected Ball alojada dentro de la Adidas Trionda, el balón oficial del partido de la Copa Mundial de la FIFA, se demostró que hubo contacto por parte del #20 de Croacia, Igor Matanović, en la jugada previa al gol contra Portugal, lo que permitió al árbitro determinar correctamente el fuera de juego y anular el gol”, comenzó el comunicado.

Y siguió: “Los sensores IMU alojados dentro del balón Trionda son capaces de detectar cualquier contacto leve, mostrado a los espectadores en la transmisión como un ‘gráfico de latido cardíaco’, y permitiendo a los oficiales un nivel sin precedentes de datos para tomar decisiones rápidas y precisas”.

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¡IMPRESIONANTE FINAL! ¡ANULADO EL EMPATE DE CROACIA EN EL MINUTO 102!



Gvardiol ponía el 2 a 2 para el conjunto croata pero el árbitro, a instancias del VAR, anuló el tanto por offside. pic.twitter.com/w88r5Md8pU — TyC Sports (@TyCSports) July 3, 2026

Portugal enfrentará a España en los octavos de final

El desenlace del partido en Toronto significó el retiro de Luka Modric a nivel internacional y la continuidad del sueño de Cristiano Ronaldo en el máximo escenario del fútbol. Ahora, los lusos chocarán ante España por un lugar en cuartos de final, el próximo lunes.

Datos clave

Tecnología Connected Ball justificó la anulación del gol del croata Josko Gvardiol.

justificó la anulación del gol del croata Josko Gvardiol. Luka Modric se retiró del fútbol internacional tras la derrota de Croacia.

se retiró del fútbol internacional tras la derrota de Croacia. Portugal enfrentará a España el próximo lunes por los octavos de final.