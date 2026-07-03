Cristiano Ronaldo ya conoce el entrenador que lo dirigiría luego del Mundial 2026 en Al Nassr

Se confirmó la llegada del sucesor de Jorge Jesús, de cara a la próxima temporada en el fútbol árabe.

Ayer Portugal logró meterse entre los 16 mejores seleccionados del Mundial 2026 en un infartante final de partido contra Croacia. Cristiano Ronaldo, a sus 41 años, convirtió su primer gol en fase final de Copa del Mundo y fue elegido el MVP del encuentro. Hoy, mientras se prepara para los octavos de final, conoció que tendrá nuevo técnico en su regreso a Arabia.

Y es que el Al Nassr anunció la llegada del greco-australiano Ange Postecoglou para suceder a Jorge Jesús en la dirección técnica del primer equipo del flamante campeón árabe. Postecoglou firmó por 2 años con el club, y llega luego de dirigir en la Premier League, su más reciente experiencia tras una larga trayectoria en los banquillos alrededor de todo el mundo. En su palmarés destaca una Europa League, ganada con Tottenham.

فصلً جديد ..

السيد آنج بوستيكوجلو مدربًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي #النصر ✍️

وذلك بعقد يمتد لمدة موسمين 💛



تمنياتنا بالتوفيق له ولطاقمه في مشوارهم مع العالمي بإذن الله 🙏 pic.twitter.com/crIghoUoEQ — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 3, 2026

Quién es Ange Postecoglou, el nuevo entrenador de Cristiano Ronaldo en Al Nassr

El camino de Postecoglou hacia la élite europea no fue el habitual. Lejos de los grandes focos europeos durante la mayor parte de su carrera, construyó su reputación a base de proyectos a largo plazo y reconstrucciones profundas:

Comenzó dirigiendo al South Melbourne y a las selecciones juveniles de su país, revolucionó la liga australiana (A-League) con el Brisbane Roar, ganando campeonatos consecutivos y logrando un récord histórico de 36 partidos invicto. Posterior a ello, asumió el mando de la Selección de Australia, liderando el recambio generacional. Los clasificó para los Mundiales de 2014 y 2018, y logró el hito más importante del país: ganar la Copa Asiática 2015.

Ange Postecoglou dirigió a Australia en el Mundial 2014. (Getty)

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Tras ello, dio el salto al fútbol asiático al frente del Yokohama F. Marinos. En 2019, sacó campeón de la J1 League al equipo tras 15 años de sequía, lo que lo llevó al fútbol europeo.

Su llegada al Celtic FC fue recibida con dudas, pero rápidamente se ganó el corazón de la afición. Ganó cinco de los seis trofeos nacionales posibles en dos temporadas, incluyendo un triplete doméstico, devolviendo al club a la fase de grupos de la Champions League.

Ange Postecoglou irrumpió en la élite al ser contratado por el Tottenham Hotspur con la difícil tarea de reconstruir a un equipo que venía de perder su identidad (y a su máxima figura, Harry Kane). Postecoglou cambió radicalmente la cultura del club londinense y le dio el primer título oficial en 17 años, ganando la Europa League.

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Postecoglou fue campeón de la Europa League con Tottenham. (Getty)

Sin embargo, el club decidió destituirlo por la floja temporada en el fútbol local de la Premier League. Rápidamente, Nottingham Forest lo contrató, pero diferencias con Evangelos Marinakis, presidente de la institución, resultó en su salida apenas un mes más tarde. Desde entonces, está sin club.

Ficha personal

Nombre completo: Angelos Postecoglou

Angelos Postecoglou Fecha de nacimiento: 27 de agosto de 1965 (Atenas, Grecia)

27 de agosto de 1965 (Atenas, Grecia) Nacionalidad: Australiana y Griega

Australiana y Griega Posición como jugador: Defensor (retirado prematuramente por lesión)

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Trayectoria

South Melbourne FC (Australia) | 1996 – 2000

(Australia) | 1996 – 2000 Selecciones Nacionales de Australia Sub-17 y Sub-20 | 2000 – 2007

| 2000 – 2007 Panachaiki GE (Grecia) | 2008

(Grecia) | 2008 Brisbane Roar FC (Australia) | 2009 – 2012

(Australia) | 2009 – 2012 Melbourne Victory FC (Australia) | 2012 – 2013

(Australia) | 2012 – 2013 Selección Mayor de Australia (“Socceroos”) | 2013 – 2017

(“Socceroos”) | 2013 – 2017 Yokohama F. Marinos (Japón) | 2018 – 2021

(Japón) | 2018 – 2021 Celtic FC (Escocia) | 2021 – 2023

(Escocia) | 2021 – 2023 Tottenham Hotspur FC (Inglaterra) | 2023 – 2025

(Inglaterra) | 2023 – 2025 Nottingham Forest FC (Inglaterra) | 2025 – 2025

(Inglaterra) | 2025 – 2025 Al Nassr (Arabia Saudita) | 2026 – act.

Palmarés

Aquí tienes el palmarés colectivo de Ange Postecoglou detallado en el mismo formato de lista que las distinciones individuales:

National Soccer League (NSL) Premiership (Australia): 1997/98 (con South Melbourne)

1997/98 (con South Melbourne) National Soccer League (NSL) Championship (Australia): 1997/98, 1998/99 (con South Melbourne)

1997/98, 1998/99 (con South Melbourne) Campeonato de Clubes de Oceanía: 1999 (con South Melbourne)

1999 (con South Melbourne) Campeonatos Sub-17 y Sub-20 de la OFC: 2001, 2003, 2005 (U20) / 2001, 2003, 2005 (U17) (con la Selección Juvenil de Australia)

2001, 2003, 2005 (U20) / 2001, 2003, 2005 (U17) (con la Selección Juvenil de Australia) Campeonato Sub-19 de la AFF: 2006 (con la Selección Sub-20 de Australia)

2006 (con la Selección Sub-20 de Australia) A-League Premiership (Australia): 2010/11 (con Brisbane Roar)

2010/11 (con Brisbane Roar) A-League Championship (Australia): 2010/11, 2011/12 (con Brisbane Roar)

2010/11, 2011/12 (con Brisbane Roar) Copa Asiática de la AFC: 2015 (con la Selección Mayor de Australia)

2015 (con la Selección Mayor de Australia) J1 League (Japón): 2019 (con Yokohama F. Marinos)

2019 (con Yokohama F. Marinos) Scottish Premiership (Escocia): 2021/22, 2022/23 (con Celtic FC)

2021/22, 2022/23 (con Celtic FC) Copa de la Liga de Escocia: 2021/22, 2022/23 (con Celtic FC)

2021/22, 2022/23 (con Celtic FC) Copa de Escocia: 2022/23 (con Celtic FC)

2022/23 (con Celtic FC) Europa League: 2024/25 (con Tottenham Hotspur FC)

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