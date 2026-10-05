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TORNEO CLAUSURA

Boca esquivó una piña de Vélez: así está la Tabla Anual rumbo a la Copa Libertadores 2027

El Xeneize capitalizó la goleada ante Unión luego de que sus rivales dejaran puntos en el camino.

Boca se mantuvo en el segundo puesto.
© GettyBoca se mantuvo en el segundo puesto.

Se acerca el final de la fase regular del Torneo Clausura 2026 y los puntos en juego tienen cada vez más valor teniendo en cuenta la Tabla Anual. No solo hay un título sobre la mesa, sino también la clasificación a la Copa Libertadores del próximo año.

Boca Juniors goleó a Unión de Santa Fe en La Bombonera y se afianzó en la segunda posición, pero también sacó provecho de los empates de dos de sus principales competidores: Independiente Rivadavia y Vélez Sarsfield, a quienes se les escapó la victoria en los últimos minutos.

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Al mismo tiempo que el Xeneize, la Lepra Mendocina igualó ante Gimnasia La Plata y ahora solo tiene dos puntos de ventaja sobre el club de la Ribera, que se prendió de lleno en la lucha por el título de Campeón Anual.

Este lunes, otra buena noticia llegó a Brandsen 805. Es que el Fortín no pudo ante Platense en Liniers, por lo que no consiguió superar a Boca para quedarse con la segunda posición en la Tabla Anual, ubicándose ahora cuarto, detrás de Argentinos Juniors.

Cómo está la Tabla Anual

  1. Independiente Rivadavia – 52 puntos (LIBERTADORES)
  2. Boca Juniors – 50 puntos (LIBERTADORES)
  3. Argentinos Juniors – 50 puntos (LIBERTADORES)
  4. Vélez Sarsfield – 49 puntos (Sudamericana)
  5. Rosario Central – 47 puntos (Sudamericana)
  6. Instituto – 46 puntos (Sudamericana)
  7. Belgrano – 45 puntos (LIBERTADORES)*
  8. Estudiantes de La Plata – 44 puntos (Sudamericana)
  9. Gimnasia La Plata – 44 puntos (Sudamericana)
  10. River Plate – 42 puntos (Sudamericana)**
  11. Lanús – 41 puntos
  12. Huracán – 41 puntos
  13. Independiente – 41 puntos

*Clasificado a la Libertadores por haber ganado el Torneo Apertura 2026.

**Tiene un partido pendiente.

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Por pedido del Millonario, el duelo ante Sarmiento en Junín fue aplazado para el miércoles 14 de octubre a las 19. La dirigencia se lo solicitó a AFA por la cantidad de sus futbolistas que participarán con la Selección Argentina en la despedida de Lionel Messi.

Datos clave

  • Boca Juniors alcanzó los 50 puntos y quedó segundo en la Tabla Anual.
  • Independiente Rivadavia lidera la clasificación a la Libertadores con 52 puntos.
  • River Plate jugará su partido aplazado contra Sarmiento el 14 de octubre.
Agustín Vetere
Agustín Vetere
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