Con River afuera y el clásico rosarino: así están los cruces de octavos del Torneo Clausura 2026

El Millonario aún no jugó por la Fecha 11 y los resultados de la jornada lo dejaron fuera del Top 8 en su zona.

En plena Fecha FIFA, el Torneo Clausura 2026 sigue su marcha y este lunes se disputaron otros 4 partidos en la undécima jornada. Con solo un partido por delante, River Plate perdió terreno mientras se prepara para volver a las canchas.

Por pedido a AFA, el Millonario postergó su visita a Sarmiento de Junín por esta fecha hasta el 14 de octubre. Este cruce directo puede ayudar a los de Núñez a pelear por la clasificación, aunque todavía se encuentran fuera de los 8 mejores de la Zona B.

Son solo 2 puntos los que separan a River del octavo lugar, hoy ocupado por Barracas Central. Lo cierto es que, con 6 partidos por delante, los de Leonardo Ponzio se mantienen con chances, pero deben reaccionar a tiempo.

Hasta el momento, Boca Juniors tendría un durísimo cruce ante Independiente Rivadavia en octavos de final, mientras que también se daría el clásico rosarino en octavos. Además descatan Argentinos Juniors vs. Independiente y Huracán vs. Lanús.

Los cruces de octavos hasta el momento

Instituto vs. Barracas Central

Vélez Sarsfield vs. Sarmiento de Junín

Defensa y Justicia vs. Gimnasia La Plata

Boca Juniors vs. Independiente Rivadavia

Argentinos Juniors vs. Independiente

Belgrano vs. Gimnasia de Mendoza

Rosario Central vs. Newell’s Old Boys

Huracán vs. Lanús

Así está la tabla del Torneo Clausura

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River y Sarmiento cierran la Fecha 11

Por pedido del Millonario, el duelo ante Sarmiento en Junín fue aplazado para el miércoles 14 de octubre a las 19. La dirigencia se lo solicitó a AFA por la cantidad de sus futbolistas que participarán con la Selección Argentina en la despedida de Lionel Messi.

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