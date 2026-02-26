Buenas noticias para Úbeda: los dos recuperados en Boca para recibir a Gimnasia de Mendoza

Tras sellar la clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa Argentina gracias al triunfo 2-0 sobre Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy el sábado, Boca se prepara para recomponer su andar en el Torneo Apertura, necesitado de poner fin a una racha de tres partidos sin victorias.

La oportunidad le llegará recibiendo al recientemente ascendido Gimnasia de Mendoza este sábado 28 de febrero desde las 17.45 en La Bombonera y en plena preparación Claudio Úbeda recibió dos buenas noticias relacionadas a futbolistas que estaban en duda para formar parte de la convocatoria.

Uno de ellos es Marcelo Weigandt, quien sufrió una dura infracción en Salta y finalizó con mucho dolor en su tobillo izquierdo, pero que según pudo saber BOLAVIP tuvo una buena evolución en las últimas horas. El lateral que regresó de su préstamo en Inter Miami logró hacerse el lugar que pareció que no iba a tener y es por eso que hará lo imposible por volver a dar el presente y no ceder terreno.

Otro futbolista que había generado preocupación fue Ángel Romero, quien salió reemplazado antes del inicio del complemento del duelo ante Gimnasia de Chivilcoy con una sobrecarga en el aductor, pero que también evolucionó de manera favorable sin que hiciera falta hacerle estudios. Aunque para hoy tiene pendiente una revisión de los médicos del equipo que dará mayor exactitud, el cuerpo técnico lo vio bien y también le reservaría su lugar en la convocatoria.

La lesión de Barinaga le abrió un lugar a Weigandt en su regreso a Xeneize.

Quienes todavía no podrán reincorporarse al plantel que comanda Claudio Úbeda son Leandro Paredes, Juan Barinaga, Alan Velasco y Exequiel Zeballos; todos futbolistas que viajaron a Salta para acompañar al equipo. Entre los que no viajaron, Rodrigo Battaglia, Milton Giménez y Carlos Palacios atraviesan procesos de rehabilitación de más larga duración; mientras que Edinson Cavani, que se fue silbado del partido ante Racing, se quedó en Buenos Aires para seguir mejorando su condición física.

Bareiro prepara su estreno en el Apertura

Tras un inmejorable estreno absoluto con la camiseta de Boca, siendo autor del doblete para el triunfo 2-0 ante Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina en Salta, Adam Bareiro se perfila ahora para ser titular en el que será su debut en el Torneo Apertura y también defendiendo la camiseta del Xeneize en La Bombonera.

