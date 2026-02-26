Clima caliente en River: reprobación a los jugadores y amor incondicional a Gallardo

Son jornadas complejas en el mundo River. Marcelo Gallardo, uno de los máximos ídolos del club, anunció que dejará su cargo como entrenador luego del encuentro de este jueves frente a Banfield y el Estadio Monumental promete ser un cabildo abierto. Se estima que haya un lleno total y que los 85 mil espectadores presentes ovacionen al Muñeco, pero también se augura una noche complicada para varios futbolistas, que serán reprobados.

Una pequeña muestra de lo que puede llegar a ser el Estadio Monumental este jueves se pudo observar el pasado miércoles en el anillo interno de la casa del Millonario. Una cantidad importante de socios dijeron presente allí para manifestarle a Marcelo Gallardo su cariño. El primer equipo se entrenó en Núñez y el Muñeco tuvo un tiempo con los fanáticos que le cantaban: “Olé le, ola la, el Muñeco es de River, de River no se va”.

Tensión entre los hinchas

Si bien el cariño hacia Marcelo Gallardo fue unánime, distinto fue con algunos futbolistas. En un video en el que cientos de hinchas estaban esperando a los jugadores en el anillo interno, hubo quienes aplaudía, pero también otros que reprobaban. Inclusive una hincha dejó bien en claro su postura: “Lo querés putear al Huevo, putealo. ¿Cuántos palos ganan?”.

Tweet placeholder

¿Quién será el próximo técnico de River?

ver también Con bajas sensibles y algunas sorpresas, la última lista de convocados de Marcelo Gallardo en River

La dirigencia ya tiene al elegido para suceder a Marcelo Gallardo, pero por respeto al Muñeco recién a partir de mañana se comenzará a negociar de manera formal. Quien tiene todas las fichas para suceder al DT más ganador de la historia de River es Eduardo Coudet, que por estas horas está negociando su salida de Deportivo Alavés.

DATOS CLAVE

Marcelo Gallardo anunció que dejará su cargo como entrenador de River tras enfrentar a Banfield.

anunció que dejará su cargo como entrenador de tras enfrentar a Banfield. El Estadio Monumental espera recibir 85 mil espectadores para la despedida del director técnico.

espera recibir para la despedida del director técnico. Socios de River se manifestaron en el anillo interno del club para apoyar al entrenador.

Publicidad