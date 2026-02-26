Boca hoy: críticas a Cavani, buenas noticias para Úbeda y la situación de Blondel

Luego del debut victorioso en Copa Argentina, Boca sigue con los entrenamientos de cara al duelo contra Gimnasia de Mendoza por el Torneo Apertura, y allí Claudio Úbeda recibió dos buenas noticias. Además, Edinson Cavani fue criticado en Inglaterra.

Los dos recuperados para recibir a Gimnasia

Tras sellar la clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa Argentina gracias al triunfo 2-0 sobre Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy el sábado, Boca se prepara para recomponer su andar en el Torneo Apertura, necesitado de poner fin a una racha de tres partidos sin victorias.

La oportunidad le llegará recibiendo al recientemente ascendido Gimnasia de Mendoza este sábado 28 de febrero desde las 17.45 en La Bombonera y en plena preparación Claudio Úbeda recibió dos buenas noticias relacionadas a futbolistas que estaban en duda para formar parte de la convocatoria.

En Inglaterra tildan de ”deprimente” el presente de Edinson Cavani

Edinson Cavani, a sus 39 años, está transitando uno de los momentos de mayor escasez en Boca y en su carrera. En medio de su lucha por superar una lumbalgia, el atacante charrúa, que ya jugó 25 minutos contra Racing y casi todo el partido con Platense (fue reemplazado a los 79 minutos), no convierte desde el 17 de noviembre del 2025 en la victoria 2 a 0 sobre Tigre.

Ante este presente llamativo por lo que es su función y para lo que fue habitualmente su carrera, en Inglaterra tomaron el tema y describieron su preocupación. Fue el periódico Daily Mail, que le dedicó un artículo que fue publicado en su portada de este jueves 26 de febrero, en la que se puede leer que tildaron el momento del delantero como ”deprimente”.

Boca espera que Huracán avance por Blondel

Con las llegadas de Ángel Romero, Santiago Ascacibar y Adam Bareiro, la dirigencia de Boca tomó la decisión de seguir trabajando en el mercado de pases que tiene cierre definitivo el próximo martes 10 de marzo. Para poder incorporar, primero deberá liberar un cupo.

En este sentido, para tener un lugar extra para fichar el Xeneize primero deberá desprenderse de un futbolista. Quien tiene todas las fichas para marcharse del club es Lucas Blondel, ya que no es tenido en cuenta por el entrenador Claudio Úbeda, y busca salida para sumar minutos.

Conmebol elogió a Bareiro

En el marco de los 32avos de final de la Copa Argentina, en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, Boca venció 2 a 0 a Gimnasia de Chivilcoy, por lo que de esta manera avanzó a los 16avos de final, en donde espera por el vencedor del duelo entre Tristán Suárez y Sarmiento de Junín.

Una de las grandes figuras en este encuentro fue el delantero paraguayo Adam Bareiro, quien en su debut con el Xeneize convirtió un doblete y fue aplaudido por los hinchas. Referido a su rendimiento, Conmebol le dedicó un tuit en su cuenta oficial de X (ex Twitter).

