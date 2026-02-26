Lionel Messi admitió qué le pasó en uno de sus fallos más recordados en la Selección Argentina

El Patón Guzmán entrevistó a Lionel Messi para su podcast ‘Miro de atrás’. El arquero de los Tigres de la UANL de la Liga MX fue capaz de entablar una jugosa conversación en la que le sacó a la Pulga nuevas declaraciones respecto a diferentes episodios de la Pulga durante su carrera tanto a nivel clubes; con FC Barcelona, París Saint-Germain e Inter Miami; como en la Selección Argentina.

Entre los temas, Leo rememoró lo que fue el penal que ejecutó en el debut del combinado albiceleste en la Copa del Mundo de Rusia 2018. En el estadio del Spartak de Moscú, el rosarino y compañía se midieron a Islandia, un rival que, a priori, parecía sencillo, pero que le complicó bastante los planes al elenco comandado por ese entonces por Jorge Sampaoli.

Sergio Aguero había logrado la ventaja a los 19 minutos, pero Alfreð Finnbogason, por su parte, consiguió la igualdad para los europeos. Con el 1 a 1 se fueron al descanso. Ya en el complemento, tras un centro de propio Leo, Hördur Björgvin Magnússon empujó en el área a Maxi Meza y Szymon Marciniak no dudó en pitar penal, sin esperar la intervención del VAR.

Fue en ese momento que Leo tuvo la chance de poner en ventaja a Argentina, pero su tiro esquinado a media altura fue previsible para el arquero Hannes Þór Halldórsson, que hasta el día de hoy es considerado un héroe en su país por ser responsable de atajar el penal y darle el empate a Islandia, resultado que, en definitiva, es el más importante de Los Vikingos en su escasa historia en la Copa Mundial (después perdieron 2 a 0 con Nigeria y 2 a 1 con Croacia).

El penal que Hannes Halldorsson le atajó a Lionel Messi. Getty Images.

“Le pateaba 300 mil penales al Patón en el predio, en Rusia, antes de arrancar, como 10 días antes… Llegábamos y le decía: ‘Ponete Pata, mirá que va allá’. Algunos cruzados, en otros abría el pie…”, empezó relatando Messi en su charla con Patón Guzmán, en lo que fueron sus ensayos antes de tener la chance de la pena máxima en aquel 16 de junio del 2018.

Y al respecto, admitió: ”Tuve el primer penal contra Islandia, al Patón le había pateado abriendo el pie, todas iban al ángulo, no agarraba una. Y cuando salía, salía fuerte. Cuando fui a patear, quise abrir el pie y se la di a las manos. Me quería matar. Después le dije: ‘me cagué, no terminé de soltar el pie”.

El calvario de Argentina en el Mundial de Rusia 2018

La Selección Argentina, tras el 1 a 1 con Islandia, cayó 3 a 0 con Croacia en el Estadio de Nizhni Nóvgorod, por lo que quedó contra las cuerdas en su último partido frente a Nigeria. A pesar de la presión, venció al elenco africano 2 a 1 en San Petersburgo y avanzó a los Octavo de Final, instancia en la que perdió 4 a 3 con Francia, el campeón de aquel certamen.

En síntesis

Lionel Messi admitió al Patón Guzmán que falló el penal por no soltar el pie .

admitió al Patón Guzmán que falló el penal por . El arquero Hannes Þór Halldórsson atajó el penal el 16 de junio de 2018 en Moscú.

atajó el penal el en Moscú. Argentina empató 1 a 1 ante Islandia en el debut del Mundial de Rusia 2018.

