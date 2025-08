González Pírez reveló cómo fue su charla con Gallardo antes de dejar River: “No me iba a poner ningún reparo”

Marcelo Gallardo entendió que River necesitaba cambios importantes de cara al segundo semestre de 2025. No solamente con las incorporaciones que realizó en el último mercado de pases, sino además dejando ir a varios jugadores que hacía tiempo no cumplían con las expectativas. En la lista de prescindibles luego del Mundial de Clubes aparecieron nombres importantes como los de Manuel Lanzini, Rodrigo Aliendro, Santiago Simón y Leandro González Pirez, solamente por destacar algunos.

Varios de ellos consiguieron club rápido y uno fue Leandro González Pirez, quien acordó su arribo a Estudiantes de La Plata luego de rescindir su contrato con el Millonario. En diálogo con TyC Sports, el Cabezón contó cómo fue su conversación con Marcelo Gallardo: “Fue un semestre donde me tocó jugar poco, no tuve los minutos que quería, tuve un reunión con Marcelo en la cual llegamos a la conclusión en que por ahí lo mejor era buscar nuevos aires”.

Además, agregó: “Estuvo la buena predisposición de ambos para poder salir y yo poder buscar un lugar donde tener continuidad, saber que me querían y que me daban el lugar que yo quería. En Estudiantes lo encontré, es un club en el que ya estuve, le tengo muchísimo cariño y aprecio. Me tiene feliz estar ahí. Fue una charla en la que Marcelo me dijo que no iba a tener los minutos que esperaba, él sabía que yo quería jugar, estar dentro de la cancha y no me iba a poner ningún reparo para poder salir. Le agradecí y hoy en día me encuentro en Estudiantes”.

La emotiva carta de despedida de González Pirez al mundo River

Tras confirmar su salida del club, el marcador central compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram: “Hoy es un día muy especial y con sentimientos encontrados para mí.



Me toca despedirme de mi casa, del club que me formó, en el cual pasé más de la mitad de mi vida. Superé de las peores etapas tanto como hincha y como deportista que nadie en este club podía imaginar. Pero con convicción, amor y entrega siempre le dediqué todo al club.



Dejé muchísimas comodidades y cosas de lado para volver a cumplir mi sueño, que era volver a ponerme esta camiseta, de eso estoy eternamente agradecido a mi mujer y mis hijos que me apoyaron siempre.



Lo logré, pude volver, disfrutar y salir campeón con esa camiseta que amo, que para mí fue y siempre será la gloria!



Hoy me toca despedirme con la tranquilidad que al club siempre le entregué todo lo que tenía y más, desde el lugar que tocó, a veces desde adentro y otras desde afuera, pero siempre con amor, con mucho amor y eligiendo estos colores por sobretodo en mi vida.

Agradecer a todos los compañeros, amigos y gente del club que siempre se comportó de manera espectacular conmigo, al hincha que siempre estuvo en todo momento incondicional en los buenos y sobre todo en los malos momentos GRACIAS!

Siempre pero siempre voy a querer lo mejor para river y volveré como un hincha más y apoyaré desde donde toque. Saludos !”.

