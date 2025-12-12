Es tendencia:
A casi un año de su salida de Boca, Nicolás Valentini contó su verdad: “Quería renovar”

Al defensor que fue cedido por Fiorentina a Hellas Verona le ha costado tener continuidad en su primer año en Serie A.

Por Juan Ignacio Portiglia

El defensor está cedido en Hellas Verona.
El defensor está cedido en Hellas Verona.

La historia conocida sobre la conflictiva salida de Nicolás Valentini de Boca, porque fue la que trascendió desde el club, lo expuso como un futbolista que no quiso renovar contrato sabiendo que la Fiorentina de Italia estaba interesada en su fichaje. En esa actitud radicó el castigo que dispuso el propio Juan Román Riquelme, transmitido a Diego Martínez que era el entrenador en aquel momento, de separarlo del plantel.

Finalmente, el defensor fue anunciado como refuerzo del Viola el primero de enero y tras pasar un mes sin recibir la oportunidad de jugar fue cedido luego al Hellas Verona, donde se ha mantenido en calidad de préstamo hasta la actualidad, con poca participación esta temporada a causa de una lesión que lo relegó en los primeros partidos.

A días de que se cumpla un año de aquella despedida del Xeneize que no fue como hubiese querido, el jugador dijo que es falsa la versión de los hechos conocida hasta la fecha. “Falso”, dijo al ser consultado por Ezzequiel en una de sus tradicionales dinámicas de redes sociales. Y agregó: “De mi parte, las intenciones siempre fueron para renovar”.

Con dos medias temporadas de experiencia en Europa, Valentini aseguró que no se compara ni el clima ni la presión a la hora de jugar en la Serie A con lo que se vivía en cada partido defendiendo la camiseta de Boca. “Es el club más grande, por lo menos de Sudamérica, y es muy complicado por el día a día, porque siempre hay que ganar. Acá se vive de otra manera el fútbol, aunque también tiene sus presiones”.

Valentini fue cedido por Fiorentina a Hellas Verona hasta junio de 2026. (Getty).

Valentini fue cedido por Fiorentina a Hellas Verona hasta junio de 2026. (Getty).

El mejor de los últimos cinco años

En la misma dinámica de verdadero o falso que le propuso Ezzequiel, Nicolás Valentini dijo que es real que es el mejor defensor central que haya salido de Boca en los últimos cinco años. “Balerdi salió antes y el Pampa Anselmino es buen central, pero sí. Verdadero”, le confirmó.

Los números de Valentini en Italia

Desde su arribo al fútbol europeo fichado por Fiorentina en enero de 2025, sin llegar a disputar ni un solo minuto oficial con el club, Nicolás Valentini salió cedido rumbo a Hellas Verona en febrero. Durante esa segunda mitad de su primera temporada europea, llegó a participar de 14 partidos de Serie A.

Sin embargo, un desgarro en el músculo flexor lo postergó en el presente curso, en el que nada más pudo disputar 6 partidos por la Serie A y uno por la Coppa Italia.

En síntesis

  • Nicolás Valentini afirmó que es falso que no quisiera renovar contrato con Boca.
  • El defensor fichó por Fiorentina en enero de 2025 y juega cedido en Hellas Verona.
  • Disputó 6 partidos de la actual Serie A tras sufrir un desgarro en el flexor.
