Boca hoy: la reacción al coqueteo de Borja, quiénes pueden sumarse al cuerpo técnico y el premio a los jugadores de Reserva

12 de diciembre, día del hincha de Boca Juniors. La jornada estará marcada por los festejos del público, que podrá hacerse presente en La Bombonera. Las puertas del estadio se abrirán a las 17 y podrán asistir tanto socios como no socios.

Mientras tanto, se conoció la reacción interna al coqueteo de Miguel Borja, los candidatos a sumarse al cuerpo técnico de Úbeda y los jugadores de Reserva que arrancarán la próxima pretemporada en Primera. A continuación, todo lo que tenés que saber del equipo de la Ribera.

Riquelme tiene 3 candidatos para sumarse al cuerpo técnico de Boca

Después de lo que fue la eliminación de Boca frente a Racing, que generó que el elenco dirigido por Claudio Úbeda se quedara con las manos vacías y ninguna otra competencia por disputar, Juan Román Riquelme comenzó a planificar el próximo año, donde tendrán que afrontar la Copa Libertadores.

Si bien en 2025 formaron parte de la fase preliminar, donde fueron eliminados a manos de Alianza Lima, pasaron dos años de la última vez que formaron parte de la fase de grupos. Y para encarar el 2026, es muy factible que Úbeda siga en su cargo. Pero con un nuevo integrante dentro del cuerpo técnico. Conocé a los candidatos.

La postura de Boca tras el coqueteo de Miguel Borja

Este jueves el fútbol argentino vivió una jornada muy particular, cuando Miguel Borja rompió el silencio y no descartó ponerse la camiseta de Boca. Solamente unos días después de dejar de ser jugador de River, el Colibrí le guiñó el ojo al clásico rival, lo que significaría una nueva polémica entre los equipos más grandes del país. Pero… ¿Cuál es la postura en el Xeneize?

El delantero colombiano arribó al Millonario de la mano de Marcelo Gallardo y luego tuvo su mejor momento bajo las órdenes de Martín Demichelis. Sin embargo, de vuelta con el Muñeco en el cargo, transitó una pésima racha que derivó en su salida de la institución en condición de libre. Y ahora ya como agente libre pero con su paso aún reciente por Núñez, coqueteó…

Platense pidió a Dalmasso

La Copa Libertadores 2026 tendrá equipos del fútbol argentino con mucha historia copera, pero a su vez también tendrá debutantes y combinados con escasa participación internacional. Es que así como Boca, Argentinos Juniors o Rosario Central se metieron, lo cierto es que también han clasificado Independiente Rivadavia y Platense, que harán su estreno en una Libertadores el año próximo.

Justamente el último equipo mencionado, el Calamar, debutará en el plano internacional por excelencia durante el 2026, y tras definir a su nuevo entrenador -Walter Zunino-, en el equipo de Vicente López ahora van en busca de refuerzos. El primero que se vinculó como posible alta es el de un juvenil xeneize con poco rodaje en el equipo principal de Boca: Santiago Dalmasso.