Sorpresa en el fútbol argentino: Ariel Holan se fue de Rosario Central

Por Joaquín Alis

Con el año deportivo finalizado y a la espera de una prometedora temporada 2026 con Angel Di María y compañía, Rosario Central sorprendió anunciando la salida de Ariel Holan. El entrenador no renovará su contrato, que finalizaba el próximo 31 de diciembre.

Las partes decidieron hoy, de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año. Profe, gracias por el título, tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club quedan abiertas para siempre”, escribió el club en sus redes sociales.

El ciclo de Holan se termina con 42 partidos disputados y un saldo de 22 victorias, 13 empates y apenas 7 caídas. En su ciclo, que comenzó en noviembre de 2024, su equipo metió 48 goles y recibió 29. En esta temporada, fue el mejor equipo en la tabla anual y se consagró Campeón de Liga.

La noticia cae por sorpresa en el fútbol argentino, teniendo en cuenta que el equipo de Holan fue uno de los mejores del año y que no solo tenía la defensa del título por delante, sino también la Copa Libertadores 2026.

Por qué no renovó Ariel Holan

Según pudo saber Bolavip, Holan y Rosario Central no llegaron a un acuerdo para renovar debido a diferencias en el proyecto deportivo. El entrenador pretendía encabezar una reestructuración profunda para ser protagonista en 2026, lo que implicaba la salida de algunos nombres de peso.

Por otra parte, la nueva versión del Canalla que imaginaba el DT exigía también la incorporación de un número importante de refuerzos. Al no haber consenso, las partes decidieron finalmente dar por concluido el ciclo.

DATOS CLAVE

  • Ariel Holan deja Rosario Central tras finalizar su contrato el próximo 31 de diciembre.
  • 22 victorias en 42 partidos y el título de Campeón de Liga definieron su ciclo.
  • Diferencias en el proyecto deportivo y refuerzos para 2026 impidieron la renovación del vínculo.
Joaquín Alis

