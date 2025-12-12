El mercado de pases empieza a tomar forma con los diferentes clubes que forman parte de la Liga Profesional, donde en el próximo año buscarán conseguir los objetivos que no lograron a lo largo de 2025. Uno de esos casos es el de Argentinos Juniors, que se quedó con las manos vacías en la Copa Argentina y también en el Torneo Clausura.

Después de perder la final ante Independiente Rivadavia, por una decisión de Nicolás Diez, se confirmó que Sergio Romero no continuará en la institución. Su contrato finaliza este 31 de diciembre, y la dirigencia no le renovará. Por lo tanto, necesitan un arquero que cubra a Diego Rodríguez, quien está recuperándose de una rotura de ligamentos cruzados. En ese caso, el apuntado es Gabriel Arias.

El neuquino de 38 años termina su vínculo con Racing, y por una decisión propia, no continuará en la institución después de siete temporadas. Su objetivo es claro: quiere titularidad, algo que perdió por su bajo rendimiento y por las grandiosas actuaciones de Facundo Cambeses.

Por el momento, y según pudo saber BOLAVIP, simplemente se trata de un interés por parte de Diez, quien recibió una mejora contractual luego de que apareciera en el radar de Universidad de Chile. Pese al deseo del estratega de 48 años, la dirigencia liderada por Cristian Malaspina buscaría una incorporación más joven.

Los directivos del Bicho, según corroboró este portal, siguen de cerca, y no descartan realizar un sondeo, por arqueros como Felipe Zenobio, de Tigre, y Lautaro Morales, de Lanús, quienes tienen 25 años y mucha mayor proyección que Arias, a quien destacan como un gran referente, pero no entraría en el proyecto a largo plazo.

Gabriel Arias deja Racing después de 7 años. (Foto: Prensa Racing)

No solo está en el radar de Argentinos Juniors

Así como desde La Paternal pretenden a Gabriel Arias, también figura en la órbita de Colo-Colo, Universidad de Chile y Defensa y Justicia, donde jugó entre 2012 y 2018 para luego recalar en Unión La Calera, y más tarde recalar en Racing.

Los números de Gabriel Arias

Durante toda su carrera, Gabriel Arias atajó en 368 partidos, le convirtieron 358 goles y mantuvo la valla invicta en 148 presentaciones. Además, presenció 32.876 minutos en cancha.

