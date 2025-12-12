Es tendencia:
Surgió de Independiente, estuvo cinco años preso y ahora vuelve al fútbol en un grande del Ascenso

Alexis Zárate fue condenado en 2017 por un hecho ocurrido en el año 2014, cuando se encontraba con Matías Benítez, ex compañero del Rojo.

Por Lautaro Toschi

En agosto de 2025, luego de estar cinco años preso, Alexis Zárate -ex defensor de Independiente– quedó en libertad. Probablemente, nadie se podía imaginar que iba a volver a la actividad profesional a sus 31 años y luego de haber sido protagonista de una historia de terror, pero finalmente eso sucedió y el equipo que lo contrató es uno de los más importantes e históricos de la B Metropolitana, se trata de Argentino de Quilmes, en primer club criollo del país.

El pasado jueves, a través de sus redes sociales, el Mate anunció la contratación de Alexis Zárate: “¡Bienvenido, Alexis! Alexis Zárate es nuevo jugador del Mate, el defensor ex Independiente disputará la próxima temporada en el primer club criollo“.

¿Por qué estuvo Alexis Zárate preso?

Allá por el año 2014, Alexis Zárate abusó sexualmente de Giuliana Peralta, quien por entonces mantenía una relación sentimental con Martín Benítez, también jugador de Independiente y que estaba en el lugar de los hechos en ese entonces, aunque presuntamente se encontraba dormido.

Peralta denunció lo sucedido, en 2017 se llevó a cabo el juicio y en 2020 fue condenado y quedó preso. La condena fue de más de seis años, pero finalmente estuvo solamente cinco privado de su libertad.

En agosto de 2025 salió y luego de estar un semestre parado, para el 2026 defenderá los colores de Argentino de Quilmes, que sueña con ascender a la Primera Nacional.

DATOS CLAVE

  • Alexis Zárate firmó con Argentino de Quilmes para competir en la temporada 2026.
  • El jugador quedó libre en agosto de 2025 tras cumplir cinco años de prisión.
  • Fue condenado en 2020 por el abuso sexual de Giuliana Peralta ocurrido en 2014.
Lautaro Toschi

toti pasman

german garcía grova

