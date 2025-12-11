Es tendencia:
River hoy: la oferta por Ascacibar, juveniles que estarán en la pretemporada y actualidad en la Messi Cup

Las noticias que los hinchas del Millonario no pueden dejar de leer este jueves 11 de diciembre.

Por Juan Ignacio Portiglia

Faltan menos de diez días para que River de inicio a la pretemporada que Marcelo Gallardo decidió adelantar para el sábado 20 de diciembre y continúan las negociaciones para intentar abrochar los primeros refuerzos que tendrá el plantel en 2026.

Mientras tanto, el DT ya tomó la decisión de contar con un importante numero de juveniles en los trabajos de preparación y desde el club se sigue atento el andar del equipo Sub 16 en la Messi Cup que se está disputando en Miami.

La oferta por Ascacibar

Según pudo saber BOLAVIP, el River enviará este jueves una oferta para comprar parte del porcentaje de Santiago Ascacibar. En Núñez saben que las negociaciones no serán sencillas, teniendo en cuenta que se trata de un rival directo en el plano local. Además, si el Pincha se consagra en la final del Clausura ante Racing, obtendrá un boleto para la Libertadores 2026.

La propuesta del Millonario se ajustará a la política que implementa en este mercado de pases: comprar porcentajes de futbolistas o incorporar a préstamo con opción de compra. Una decisión que le permitirá no desembolsar sumas tan grandes de dinero como en otros tiempos.

Los 13 juveniles con los que contará Gallardo en pretemporada

Gallardo tomó la decisión de confirmar la presencia de 13 futbolistas juveniles el próximo 20 de diciembre, algunos ya con importante rodaje en Primera División y otros que ni siquiera han hecho hasta la fecha su debut profesional. Entre los más fogueados destacan Ian Subiabre, Agustín Ruberto y Santiago Lencina. Habiendo hecho ya su estreno profesional, también estarán Cristian Jaime, Thiago Acosta y Bautista Dadín, además de Agustín De La Cuesta, Joaquín Freitas, Agustín Obregón y Ulises Giménez.

Serán tres los juveniles con los que el DT quiere trabajar desde el 20 de diciembre pese a que no han hecho todavía su debut en Primera División: Facundo González, defensor central de 19 años con buen juego aéreo en las dos áreas; Lisandro Bajú, lateral izquierdo de 20 años que es titular habitual en Reserva; y Santiago Beltrán, arquero de 21 años que ya trabajó a las órdenes de Lionel Scaloni en la Selección Argentina durante la Fecha FIFA de octubre.

Actualidad en la Messi Cup

River no solo consiguió este jueves su primera victoria en el cierre de la primera fase de la Messi Cup, sino que además lo hizo con una goleada 5-1 sobre Inter de Milán que le permitió ilusionarse con meterse entre los cuatro mejores equipos del torneo, siempre que Barcelona pierda en su partido ante Manchester City.

Para El Millonario, que había igualado ante el equipo culé y perdido 2-1 ante los ingleses, marcó tres goles Bruno Cabral, uno de Elian Suljic y uno de Joaquín Amor.

Juan Ignacio Portiglia

toti pasman

Mientras Boca planifica la Libertadores 2026 con un Úbeda que no convence, la doble vara ante un River en Sudamericana no cierra

ggrova
german garcía grova

La dura sentencia que recibió Giuliano Galoppo tras confirmar su continuidad en River

