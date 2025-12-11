Crece la incertidumbre sobre el futuro de Ander Herrera: la intención de Boca y el deseo del español

En el medio de la búsqueda de refuerzos y en el armado del plantel para 2026, el futuro de Ander Herrera es una incógnita para Boca. El español cerró su primer año como futbolista del club y tiene en sus manos la posibilidad de seguir una temporada más o despedirse del Xeneize y de Argentina.

Una serie de posteos “nostálgicos” en las redes sociales, sumados a la decisión de Claudio Úbeda de no mandarlo a la cancha en la eliminación ante Racing sembraron dudas sobre la continuidad del vasco. Tal es así que hasta se mencionó la posibilidad de un regreso a Europa para evaluar cómo seguir su carrera.

Según pudo saber BOLAVIP, Ander Herrera no se iría por falta de minutos. De hecho, tanto el jugador como su entorno están agradecidos con el club por el apoyo que recibió en la seguidilla de lesiones que sufrió a lo largo de la temporada, que lo hicieron perderse más de 25 partidos.

Más allá del respaldo interno, el español tiene el deseo de sumar minutos, pero eso no será el detonante para armar las valijas e irse. En todo caso, la decisión pasaría por un plano más familiar que profesional.

Por su parte, Boca quiere seguir contando con el ex Manchester United y darle la posibilidad de jugar la Copa Libertadores 2026, consciente de la importancia de la competición para los hinchas. El deseo es que el futbolista haga uso de la cláusula de renovación automática para seguir defendiendo la camiseta del Xeneize.

Los dichos de Ander Herrera sobre sus problemas físicos

Semanas atrás, el español habló con los medios de comunicación y se refirió a las lesiones que pasó en el club. “Bien, bien. Intentando aportar desde lo que me toque. Soy un jugador de equipo. Ha habido momentos difíciles, la he pasado mal“, comentó.

Publicidad

Publicidad

ver también Mientras busca a Hinestroza, los 7 delanteros que vuelven a Boca en enero

“Para mí jugar en este equipo es algo único y voy a pelearla hasta el final“, agregó para afirmar que seguirá intentando para estar de la mejor manera, teniendo en cuenta que en la temporada 2026 el Xeneize volverá a disputar la Copa Conmebol Libertadores.

Los números de Ander Herrera en su primer año en Boca

En su primera y hasta ahora única temporada con la camiseta de Boca Juniors, Ander Herrera alcanzó a disputar 17 partidos de carácter oficial, sin aportar goles ni asistencias. Fueron apenas 638 minutos en cancha, en los que recibió una tarjeta amarilla. Además, fue expulsado en el Mundial de Clubes, pero ya había sido reemplazado.

Las lesiones que sufrió Ander Herrera en el año

Enero 2025 – Desgarro (6 partidos perdidos)

Marzo 2025 – Problemas musculares (2 partidos perdidos)

Abril 2025 – Desgarro (7 partidos perdidos)

Junio 2025 – Desgarro (13 partidos perdidos)

Publicidad

Publicidad

ver también La decisión de Boca con Miguel Merentiel en medio de los rumores sobre su posible salida