Tras adquirir a Rodrigo De Paul, el Inter Miami de Lionel Messi cerró a su primer refuerzo para el 2026

En Inter Miami todavía reina la algarabía por haber conquistado el título de campeón de la MLS por primera vez en su historia, gracias a su contundente victoria 3-1 en la final disputada el pasado sábado ante Vancouver, en la que tanto Rodrigo De Paul como Tadeo Allende aportaron goles.

En relación al primero de estos dos futbolistas argentinos, el club confirmó que continuará jugando junto a su amigo y capitán del equipo Lionel Messi, adquiriendo la totalidad de su ficha al Atlético de Madrid. El otro goleador argentino de la final, por su parte, está evaluando ofertas con River entre los clubes interesados.

En relación al plantel con el que buscará revalidar su status de campeón en 2026, Inter Miami tendría ya cerrado su primer refuerzo y otra vez apuntó para ello a un fútbol argentino que le ha dado muy buenos dividendos. Según el periodista César Luis Merlo, Facundo Mura, que finalizará su vínculo con Racing el próximo 31 de diciembre, ya acordó de palabra su incorporación al equipo que conduce Javier Mascherano.

“Ya está todo arreglado. Se va libre de Racing y va a firmar un contrato por tres años. Hace algunos días Costas hizo el último intento por retenerlo, pero el jugador planteó que se quiere ir. Si bien falta algún que otro detalle, puedo confirmar que va a ser el lateral derecho de Inter Miami“, expresó en Picado TV el especialista en el mercado de pases.

Mura llegará a Miami como jugador libre. (Getty).

La inminente llegada de Facundo Mura al campeón de la MLS 2025 está relacionada también a la confirmación de la salida de Marcelo Weigandt, liberando un lugar en el lateral derecho; puesto en el que sí continuará Ian Fray, quien se había quedado con la titularidad y renovó hasta 2029.

En Racing no lo dan por hecho

En Racing no están al tanto de que realmente exista ya un acuerdo de palabra entre Mura e Inter Miami. Por el contrario, aseguran que el jugador se comprometió a dar una respuesta a la oferta para renovar el vínculo y continuar una vez finalizada la final del Torneo Clausura ante Estudiantes.

Mura podría despedirse con un título

De cara a la final del Torneo Clausura 2025 que Racing y Estudiantes de La Plata disputarán este sábado desde las 21.00 en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Gustavo Costas todavía no tiene decidido si el titular en el lateral derecho será Gastón Martirena o Facundo Mura.

En caso de inclinarse por el exfutbolista del Pincha, garantizaría para él la posibilidad de despedirse jugando de La Academia y, por qué no, de hacerlo con un título antes de pasar a integrar las filas del Inter Miami.

En síntesis