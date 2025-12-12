Es tendencia:
Más de 100 vueltas en un día: Así le fue a Nico Varrone en el último test de la Fórmula 2 en Abu Dhabi

El argentino terminó las pruebas con el equipo Van Amersfoort Racing y demostró que va de menos a más en la categoría.

Por Germán Celsan

Nico Varrone completó los tests de la F2 en Abu Dhabi
Los tests de la Fórmula 2 en Abu Dhabi llegaron a su fin este viernes, tras tres días de intenso trabajo y con el claro objetivo de que los pilotos se vayan adaptando a la categoría. Especialmente aquellos que harán su debut en 2026, como es el caso del argentino Nicolás Varrone, con el Van Amersfoort Racing.

Y la realidad es que Nico ha ido de menos a más a lo largo de los tres días de pruebas, y mejorado en todos los aspectos. Uno de los que mejoró fue la “vuelta rápida”, terminando en el puesto 14 tras el tercer día y luego de haber comenzado al fondo de la clasificación en las primeras pruebas. Y, aunque no estén clasificando, es una buena señal.

No obstante, aún más importante es girar, algo que Varrone hizo, y bastante: 77 vueltas entre las dos sesiones del primer día, otras 108 vueltas el segundo y un cierre con 101 vueltas en el día final para un total de 286 giros. Si el objetivo era adaptarse y sentirse cómodo con el auto, el trabajo realizado fue el ideal para ello.

Nico Varrone completó sin incidentes y buenas sensaciones los tres días de pruebas en Abu Dhabi.

También lo reflejan los tiempos, ya que terminó con la décima mejor marca de la sesión matutina del viernes, y la decimocuarta de la general de los tres días de pruebas que hubo en el Circuito de Yas Marina. Con ello, se le pone fin al 2025 y la próxima vez que los pilotos entren en contacto con los autos será en 2026.

Cuando arranca el campeonato de Fórmula 2 con Nico Varrone

La fecha pactada para el inicio del campeonato es el fin de semana del 6 al 8 de marzo de 2026 en Melbourne, Australia, coincidiendo con el inicio del campeonato de la Fórmula 1. Lógicamente, durante el mes de febrero habrá tests de pretemporada en la que se podrá ultimar detalles para la carrera en tierras australianas.

