Mientras Boca planifica la Libertadores 2026 con un Úbeda que no convence, la doble vara ante un River en Sudamericana no cierra

Se exageran los fracasos de Boca y se minimizan los de River, y ya es demasiado obvio. Ahora Úbeda, tras ser confirmado para 2026, deberá demostrar que está a la altura para que se terminen las dramatizaciones.

Por Toti Pasman

Úbeda 2026. Yo, la verdad, hubiese buscado otro técnico para ganar la Copa Libertadores. Carlos Tevez podía ser un buen golpe de efecto. Mismo caso el Turco Mohamed si puede salir de Toluca. Renato Gaucho sería una bomba, y hasta tiraría un lance con Eduardo Domínguez.

Creo que estos cuatro tienen más chapa que Claudio Úbeda para dirigir a Boca en búsqueda de la séptima que obsesiona al club. Ahora, dicho esto, le deseo lo mejor al Sifón, que es un gran tipo y un gran profesional.

Además, fue el mejor DT de Boca en el 2025: mejor que Gago, que Herrón y que el propio Russo. Cumplió los dos objetivos principales a pesar de quedar eliminado con Racing, porque ganó el Superclásico y clasificó a la Copa Libertadores. Aún así, no convence, y yo hubiese ido a buscar otro técnico.

Y, en otro tema relacionado, quiero hablar de la doble vara del periodismo, para Boca y para River. Cuando el Xeneize clasifica a la Copa Sudamericana es un papelón, es un “que se vayan todos” y es un deshonor.

En la vereda de enfrente, el 90% del periodismo hegemónico ve que River vaya a la Sudamericana como una gran oportunidad para reinventarse ganando una copa internacional.

A ver, muchachos, hay algo que no cierra. La gestión de Brito fue brillante y la de Riquelme es floja. Boca está obsesionado con ganar la séptima y River no tanto, mucho menos después de un nuevo aniversario de Madrid. Y la verdad es que la tragedia, en Boca, vende. Mucho más que en River.

Creo, igual, que hay una exageración y una manipulación de los medios en agudizar los fracasos de Boca y suavizar los fracasos deportivos de River.

