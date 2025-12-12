Julián Álvarez reveló qué figura de la Selección Argentina casi llega a Atlético de Madrid: “Por detalles no se dio”

Desde hace un par de años, Atlético de Madrid se caracteriza por tener varios futbolistas argentinos en sus filas. Hoy, Julián Álvarez es uno de los pilares destacados del equipo de Diego Simeone, pero también se encuentran otros compatriotas como Nahuel Molina, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nico Gonzalez y Juan Musso. En una entrevista, la Araña confesó que otro campeón del mundo estuvo al caer.

En diálogo con Marca, el argentino pasó por varios temas y uno de ellos tenía que ver con la posibilidad de haber contado con Cristian Romero. El central del Tottenham, considerado como uno de los mejores del mundo en su posición, estuvo realmente cerca, de acuerdo a la palabra del delantero.

“Obviamente que me hubiese gustado, el Cuti es uno de los mejores defensores del mundo. Comparto con él tiempo en la selección y la verdad que me parece un crack, un animal competitivo, defensivamente muy fuerte”, expresó el futbolista surgido en River Plate.

Luego, reconoció: “Y sí, tuve algunas conversaciones con él y por detalles ahí no se dio, pero ojalá que algún día podamos jugar juntos“. Cabe recordar que el defensor cordobés tiene contrato vigente con el club de Londres hasta mediados de 2029.

Julián y Cuti acumulan 39 partidos juntos, todos con la camiseta de la Selección Argentina. Con ambos en cancha, la Albiceleste tiene un balance de 29 victorias, 6 empates y 4 derrotas.

Qué dijo Julián sobre la chance de irse a Barcelona

En la misma entrevista, Julián Álvarez fue sincero acerca de los rumores que lo vinculan con Barcelona: “Trato de no mirar mucho, pero sé que se habla. Se habla por las redes sociales. Creo que es más lo que se dice por ahí que lo que en verdad pasa”.

“Yo estoy muy bien enfocado en esta temporada, en lo que tenemos por delante con el Atlético de Madrid. Así que nada, yo trato de abstraerme de eso y pensar en mí, en seguir creciendo como jugador y en ganar”, concluyó el campeón del mundo.

