Es tendencia:
logotipo del encabezado
Atlético de Madrid

Julián Álvarez reveló qué figura de la Selección Argentina casi llega a Atlético de Madrid: “Por detalles no se dio”

En una entrevista, la Araña confesó que le hubiera gustado contar con otro campeón del mundo en su club. "Un animal competitivo", destacó.

Por Joaquín Alis

Seguí a Bolavip en Google!
Julián Álvarez lo confirmó: el campeón del mundo que casi llega a Atlético de Madrid
© Getty ImagesJulián Álvarez lo confirmó: el campeón del mundo que casi llega a Atlético de Madrid

Desde hace un par de años, Atlético de Madrid se caracteriza por tener varios futbolistas argentinos en sus filas. Hoy, Julián Álvarez es uno de los pilares destacados del equipo de Diego Simeone, pero también se encuentran otros compatriotas como Nahuel Molina, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nico Gonzalez y Juan Musso. En una entrevista, la Araña confesó que otro campeón del mundo estuvo al caer.

En diálogo con Marca, el argentino pasó por varios temas y uno de ellos tenía que ver con la posibilidad de haber contado con Cristian Romero. El central del Tottenham, considerado como uno de los mejores del mundo en su posición, estuvo realmente cerca, de acuerdo a la palabra del delantero.

Obviamente que me hubiese gustado, el Cuti es uno de los mejores defensores del mundo. Comparto con él tiempo en la selección y la verdad que me parece un crack, un animal competitivo, defensivamente muy fuerte”, expresó el futbolista surgido en River Plate.

Luego, reconoció: “Y sí, tuve algunas conversaciones con él y por detalles ahí no se dio, pero ojalá que algún día podamos jugar juntos“. Cabe recordar que el defensor cordobés tiene contrato vigente con el club de Londres hasta mediados de 2029.

Julián y Cuti acumulan 39 partidos juntos, todos con la camiseta de la Selección Argentina. Con ambos en cancha, la Albiceleste tiene un balance de 29 victorias, 6 empates y 4 derrotas.

Qué dijo Julián sobre la chance de irse a Barcelona

En la misma entrevista, Julián Álvarez fue sincero acerca de los rumores que lo vinculan con Barcelona: “Trato de no mirar mucho, pero sé que se habla. Se habla por las redes sociales. Creo que es más lo que se dice por ahí que lo que en verdad pasa”.

Publicidad
Atlético de Madrid pretende a Lautaro Rivero y Leonardo Balerdi para el 2026

ver también

Atlético de Madrid pretende a Lautaro Rivero y Leonardo Balerdi para el 2026

“Yo estoy muy bien enfocado en esta temporada, en lo que tenemos por delante con el Atlético de Madrid. Así que nada, yo trato de abstraerme de eso y pensar en mí, en seguir creciendo como jugador y en ganar”, concluyó el campeón del mundo.

DATOS CLAVE

  • Julián Álvarez es actualmente uno de los pilares destacados del equipo dirigido por Diego Simeone.
  • El delantero reveló que Cristian Romero, central del Tottenham, estuvo cerca de fichar por el Atlético de Madrid.
  • El central cordobés Cristian Romero tiene contrato vigente con su club de Londres hasta mediados de 2029.
Justicia española tumba el proyecto del Atlético de Madrid para sostener a Julián Alvarez

ver también

Justicia española tumba el proyecto del Atlético de Madrid para sostener a Julián Alvarez

Atlético de Madrid pretende a Lautaro Rivero y Leonardo Balerdi para el 2026

ver también

Atlético de Madrid pretende a Lautaro Rivero y Leonardo Balerdi para el 2026

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Mientras Boca planifica la Libertadores 2026 con un Úbeda que no convence, la doble vara ante un River en Sudamericana no cierra

ggrova
german garcía grova

La dura sentencia que recibió Giuliano Galoppo tras confirmar su continuidad en River

Lee también
Una gloria del fútbol sudamericano respaldó a Julián en su irregular presente en Atlético de Madrid
Fútbol europeo

Una gloria del fútbol sudamericano respaldó a Julián en su irregular presente en Atlético de Madrid

Justicia española tumba el proyecto del Atlético de Madrid para sostener a Julián Alvarez
Fútbol europeo

Justicia española tumba el proyecto del Atlético de Madrid para sostener a Julián Alvarez

El pedido especial de Diego Simeone a Julián Alvarez tras la victoria vs. PSV
Fútbol europeo

El pedido especial de Diego Simeone a Julián Alvarez tras la victoria vs. PSV

Jack Doohan vive una pesadilla: chocó por tercer día consecutivo en la Súper Fórmula de Japón
FÓRMULA 1

Jack Doohan vive una pesadilla: chocó por tercer día consecutivo en la Súper Fórmula de Japón

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo