Todo lo que el hincha de Independiente tiene que saber este domingo 29 de noviembre de 2026: la eliminación de Vélez por penales, el próximo rival en semifinales y las palabras de Jadson Viera tras la clasificación.

Independiente eliminó a Vélez por penales y está en semifinales

Independiente venció por 3-1 a Vélez en la definición desde los doce pasos, luego de igualar 1-1 en los 120 minutos de juego en el José Amalfitani. Con esta clasificación, el Rojo se metió entre los cuatro mejores del Torneo Clausura 2026.

La tanda tuvo errores de ambos lados: Silvero y Magallán enviaron sus remates por arriba del travesaño por Vélez, mientras que el debutante Nosei también erró. Marchiori le atajó dos penales a Independiente, pero no alcanzó: Facundo Zabala marcó el definitivo y clasificó al Rojo.

El equipo de Avellaneda había eliminado antes a Argentinos Juniors como visitante por 2-1 en La Paternal, y repitió ante el Fortín al quedarse con el partido en Liniers.

El Rojo visitará a River por un lugar en la final

Independiente se cruzará con River en la primera semifinal del Torneo Clausura 2026, que según el cronograma de la Liga Profesional se disputará el fin de semana del 5 y 6 de diciembre. El partido se jugará en el estadio Monumental.

River llegó a esta instancia tras superar como visitane a Instituto, en el estadio cordobés de Alta Córdoba. El ganador de este cruce sacará pasaje directo a la gran final del certamen.

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Independiente eliminó en los playoffs a dos de los técnicos que suenan para dirigir a Racing: al Argentinos de Nico Diez y al Vélez de Guillermo Barros Schelotto.

Jadson Viera: “A Independiente nunca hay que darlo por muerto”

El entrenador del Rojo habló en conferencia tras el pasaje a semifinales y remarcó el espíritu del grupo. “A Independiente nunca hay que darlo por muerto, nuestra historia es así. Tengo un grupo que me representa al 100%”, afirmó.

Viera también dedicó palabras a los hinchas y al rival de turno: “Estoy feliz por el grupo. Jugamos contra uno de los mejores equipos del fútbol argentino. Hay que disfrutar. La gente se merecía esto. Unión total, este es el camino”.

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El DT uruguayo minimizó la falta de gol de su equipo en los 120 minutos: “No me preocupa tanto el gol o no, porque el equipo creó muchas situaciones y el arquero de Vélez sacó muchas pelotas. Hay que valorar las oportunidades que generamos”.

Los últimos 5 partidos de Independiente

Fecha Partido Competencia 28/11 Vélez 1-1 Independiente Liga Profesional 21/11 Argentinos Juniors 1-2 Independiente Liga Profesional 06/11 Independiente 2-1 Deportivo Riestra Liga Profesional 02/11 Defensa y Justicia 1-1 Independiente Liga Profesional 25/10 Independiente 0-1 Boca Juniors Liga Profesional

Datos clave

Independiente eliminó a Vélez por 3-1 en los penales tras empatar 1-1 en los 120 minutos, en el José Amalfitani.

El Rojo visitará a River en el Monumental por la primera semifinal del Torneo Clausura, entre el 5 y 6 de diciembre.

Jadson Viera celebró la clasificación y aseguró que a Independiente nunca hay que darlo por muerto.

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