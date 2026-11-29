Tras eliminar a Vélez, el DT del Rojo habló en conferencia de prensa y analizó la semifinal del certamen local.

Independiente eliminó a Vélez en condición de visitante y se metió en la semifinal del Torneo Clausura, donde ahora deberá enfrentar a River, también fuera de su casa. Mientras reina la ilusión dentro de los hinchas del Rojo, que sueñan con cortar la racha de 24 años sin títulos a nivel local, quien marca el rumbo es Jadson Viera, el entrenador.

Una vez que culminó el juego en el Estadio José Amalfitani, el DT del elenco de Avellaneda brindó su habitual conferencia de prensa, en donde esquivó el análisis puntual de su próximo rival, sobre todo porque cuando él se encontraba frente a los micrófonos, el Millonario aún disputaba su cotejo contra Instituto en Alta Córdoba.

A Viera le preguntaron por un hipotético cruce frente a River, pero dejó en claro que tiene otras situaciones en las que pensar, además de que deben focalizarse en gozar de la actualidad: “No me preocupa tanto el gol o no gol porque el equipo crea un montón; mientras sigamos creando situaciones, estamos por buen camino“, exclamó.

“Tenemos que disfrutar y mantener la tranquilidad”, manifestó Viera antes de finalizar su diálogo con los medios de comunicación que dijeron presente en el barrio porteño de Liniers, aunque no quiso mencionar exclusivamente al plantel de Leonardo Ponzio.

Jadson Viera, DT de Independiente.

La ilusión de Jadson Viera

Más allá de que el Rojo no se consagra desde el Apertura 2002, el entrenador no teme ilusionarse porque confía ciegamente en sus dirigidos. Y lo hizo saber en la conferencia de prensa.

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“A Independiente nunca hay que darlo por muerto. Nuestra historia es así. Tengo un grupo de jugadores que me representa al 100%. Hay que seguir soñando. Estoy feliz por el grupo”, sostuvo Jadson Viera.

El cuadro del Torneo Clausura

DATOS CLAVES

Independiente eliminó a Vélez de visitante y jugará ante River en semifinales del Clausura.

de visitante y jugará ante River en semifinales del Clausura. Jadson Viera , técnico de Independiente, evitó analizar a River tras ganar en Liniers.

, técnico de Independiente, evitó analizar a River tras ganar en Liniers. Independiente busca cortar una racha de 24 años sin ganar títulos a nivel local.