Guillermo Barros Schelotto se enojó cuando le preguntaron por los puntos que pidió Vélez del partido con Boca

El entrenador fue consultado sobre el reclamo del Fortín por la inclusión de los seis extranjeros de parte del Xeneize.

Después de la importante victoria de Vélez ante Estudiantes en el Estadio José Amalfitani, Guillermo Barros Schelotto tomó la palabra en conferencia de prensa y fue consultado por el reclamo del club ante la AFA por la eliminatoria frente a Boca. El entrenador no quiso hablar al respecto y eligió hacer foco en el partido.

“¿Vieron cómo jugó Vélez en el primer tiempo? ¿En serio me están preguntando esto?“, soltó el DT interrumpiendo al periodista en plena consulta: “Ningún equipo del fútbol argentino juega como lo hizo Vélez en la primera mitad. Sin embargo, en lugar de destacar eso, prefieren enfocarse en otras cosas. No me importa lo que hayan dicho los demás, a mí me importa el nivel que demostró Vélez hoy. Si quieren hablar de eso, hablamos; si no, me retiro“.

“Sobre el partido del miércoles no tengo nada que decir. El club ya tomó una determinación y el tema está terminado. No me interesa lo que se diga de mí ni de la institución. Lo único que me importa es analizar el encuentro de hoy“, aseguró.

Y continuó: “No quiero aparecer en ninguna página que no hable estrictamente de fútbol; lo extradeportivo no me interesa. Creo que lo que hizo Vélez hoy en la cancha es para destacar, especialmente jugando con cinco chicos de 17 años. ¿Vieron el tiro en el palo de Feler? ¿Qué jugador en el fútbol argentino le pega así a la pelota? O el nivel que mostró Escobar, con tan solo 17 años”.

“No hablo de mí, hablo de lo que hicieron los jugadores: el despliegue físico de Aliendro y Robertone, y la firmeza con la que defendieron los dos centrales. Hace apenas dos días y medio estábamos jugando una final para pasar de fase y no nos quejamos; nadie dijo nada. Salimos a jugar y, si perdíamos, el cansancio no iba a ser una excusa”, expresó el DT.

Sobre el partido, analizó: “Fuimos muy superiores en el primer tiempo. En el segundo, Estudiantes logró emparejar el trámite mediante envíos largos y el partido se dividió un poco. Pero en la primera parte fuimos un equipo extraordinario: dominamos, generamos situaciones a través del juego, presionamos muy bien al rival, supimos qué hacer al recuperar la pelota para atacar y estuvimos muy sólidos en la pelota parada”.

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Qué dijo Riquelme sobre el comunicado de Vélez

“No lo vi el comunicado, sé que algo pusieron. Boca el miércoles ganó merecidamente, fue superior a su rival. Estamos viviendo cada partido con mucho nervio, los árbitros están siendo golpeados partido a partido. No está fácil para nadie. Lanús mereció ganarnos el otro día y de lo único que se habló fue del arbitraje, de Flores… Repito, Boca ganó merecidamente el miércoles ante Vélez”, declaró Riquelme antes del partido ante Gimnasia de Mendoza.

“No, no hablé. Soy una persona muy tranquila, Guillermo, Gustavo y Federico (Insúa) les tengo mucho cariño. Compartí con todos en Boca y a nosotros nos gustaba ganar jugando a la pelota, y Boca mereció ganar el miércoles”, agregó el presidente.

El comunicado oficial de Vélez

A través de sus redes sociales, Vélez informó: “El Club Atlético Vélez Sarsfield informa que presentó formalmente ante el Tribunal de Disciplina de la AFA la protesta e impugnación del partido disputado el pasado 2 de septiembre frente a Boca Juniors por los octavos de final de la Copa Argentina.

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La presentación se funda en un hecho objetivo y documentado: Boca Juniors incluyó en la planilla oficial del encuentro a seis futbolistas extranjeros cuando la normativa vigente establece un máximo de cinco habilitados para integrarla. La situación surge de la propia planilla oficial del partido y de los registros del sistema COMET de la AFA.

No se trata de una cuestión de interpretación ni de una discusión arbitral. Se trata del cumplimiento de una regla vigente y de una documentación oficial que acredita su incumplimiento.

Por ese motivo, Vélez solicitó que se declare configurada la alineación indebida y, en consecuencia, se reconozca la clasificación de nuestra institución a los cuartos de final de la Copa Argentina. Asimismo, se requirió la suspensión de los efectos deportivos de la clasificación atribuida a Boca hasta tanto exista una resolución definitiva sobre la protesta.

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Vélez defenderá esta posición por las vías institucionales correspondientes porque entiende que la igualdad ante las reglas no puede ser optativa“.