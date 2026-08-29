AFA suspendió a Nazareno Arasa y Diego Ceballos por el gol anulado a Vélez contra Deportivo Riestra

Después de la polémica decisión de Nazareno Arasa de anular el gol que le pudo haber dado la victoria agónica a Vélez sobre Deportivo Riestra como visitante, AFA decidió suspenderlo junto a Diego Ceballos, encargado del VAR. La decisión fue confirmada por la Dirección Nacional de Arbitraje, encabezada por Federico Beligoy.

El comunicado fue emitido a última hora del sábado, poco tiempo después de lo sucedido en el Guillermo Laza, cuando el colegiado dio marcha atrás a un gol válido por una supuesta falta de Dilan Godoy, luego de revisar la jugada en el monitor dentro del campo de juego.

EL VAR ANULÓ EL 2-1 DE VÉLEZ



Por una falta previa, Arasa no convalidó lo que era el segundo gol del Fortin.



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El comunicado de AFA

La Asociación del Fútbol Argentino informa que la Dirección Nacional de Arbitraje y su Secretaría técnica, resolvieron suspender en sus funciones al árbitro principal, Nazareno Arasa y al árbitro VAR, Diego Ceballos, a raíz del error cometido durante el partido Deportivo Riestra-Vélez Sarsfield.

Quedarán apartados de las designaciones hasta tanto se complete la evaluación correspondiente.

Guillermo había pedido que Arasa y Ceballos no dirigieran más a Vélez

“En el juego creo que Vélez jugó muy bien, como lo viene jugando hace más de un año. Y lo único que voy a decir del árbitro es que creo que tanto Arasa, como Ceballos en el VAR, tienen la responsabilidad de que Vélez no esté puntero“, soltó el Mellizo en la sala de prensa del Estadio Guillermo Laza.

Y continuó: “Me da tristeza que se haya resuelto así el partido y que no se haya resuelto en la cancha. Nada más. La verdad es un día triste, Vélez hoy debiera estar en la punta y no lo está. Creo que Arasa y Ceballos no tienen que dirigir nunca más ni en campo ni en VAR a Vélez Sarsfield. El hincha de Vélez se merece eso”.