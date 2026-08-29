La primera lista de convocados de Leonardo Ponzio como DT de River: 23 jugadores para enfrentar a Banfield

River oficializó la primera lista de convocados de Leonardo Ponzio como entrenador. Tras la salida de Eduardo Coudet, el flamante DT eligió a 23 futbolistas para enfrentar a Banfield, en el encuentro que se jugará este domingo a las 15 en el Estadio Florencio Sola.
La decisión del ex Secretario Técnico fue de no hacer grandes cambios respecto a lo que venía citando el Chacho. De hecho, no hay grandes borrados y las únicas reapariciones fueron las de Francisco Ortega, Giovanni González y Lucas Beltrán, que no estaban anotados en la Sudamericana.
Los únicos que perdieron su lugar en la nómina fueron Valentín Lucero y Facundo González, ausencias justificadas por el regreso de los futbolistas anteriormente mencionados. Por otra parte, pese a las versiones de una posible salida, Lucas Martínez Quarta también aparece en la lista.
Los convocados de River
- Arqueros: Santiago Beltrán y Ezequiel Centurión.
- Defensores: Francisco Ortega, Lautaro Rivero, Giovanni González, Marcos Acuña, Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi.
- Mediocampistas: Aníbal Moreno, Mauro Arambarri, Fausto Vera, Thiago Almada, Maximiliano Meza, Lautaro Pereyra, Tomás Galván, Lucas Silva y Tobías Andrada.
- Delanteros: Sebastián Driussi, Ángel Correa, Lucas Beltrán, Rafael Santos Borré y Joaquín Freitas.
La probable formación de River
A falta de un día para el pitazo inicial, Ponzio debutaría con un 11 conformado por Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Joaquín Freitas, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.
El partido ante Banfield se llevará a cabo este domingo 30 de agosto a partir de las 15 en el Estadio Florencio Sola. Dicho compromiso se podrá ver en vivo y en directo por la pantalla de ESPN Premium y podrás seguirlo minuto a minuto por Bolavip.