Las alineaciones de Banfield y River por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026

En el Estadio Florencio Sola, con el estreno de Leonardo Ponzio como entrenador interino, por la séptima fecha del Grupo B del Torneo Clausura, River visita a Banfield en búsqueda de una victoria que le permita acercase a los puestos de copas internacionales a través de la tabla anual.

Para este encuentro, el nuevo DT del Millonario tendrá a todo el plantel a disposición, por lo que solo realizaría un cambio con respecto al equipo que empató contra Independiente Santa Fe, con el ingreso de Joaquín Freitas en lugar de Tomás Galván en la mitad de la cancha.

El local, por su parte, busca ganar para seguir escapando de los últimos puestos de la tabla anual. En este sentido, su entrenador, Pedro Troglio, pondría dos variantes. La primera de ellas el ingreso del Ruso Rodriguez en el arco en lugar de Santilli, mientras que en la mitad de cancha Piñero haría lo propio por Cano.

Las posibles formaciones de Banfield y River por el Torneo Clausura

Banfield: Diego Rodríguez; Ignacio Abraham, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Brandon Oviedo; Santiago López García, Favio Álvarez, Federico Medina, Tomás Adoryan, Lisandro Piñero; Alexander Machado.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Joaquín Freitas, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

La previa del partido