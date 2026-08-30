Dibu Martínez fue presentado como refuerzo de Chelsea y avisó: “Quiero ganar un título”

El arquero habló con el sitio web de su nuevo equipo y se refirió a los próximos objetivos.

A pocos días para el cierre del mercado de pases en el fútbol europeo, el arquero de la Selección Argentina, Emiliano Martínez, fue oficializado como nuevo refuerzo de Chelsea, equipo que lo pagó poco más de 8 millones euros y que le firmó un contrato por dos temporadas.

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Tras ser presentado en las redes sociales, el ‘Dibu’ habló con el canal oficial de la institución, en donde no solo reveló que la decisión de llegar al club fue sencilla, sino que también afirmó que buscará ganar títulos luego de una temporada en la que la institución no sumó para su palmarés.

“Estoy encantado de estar en este club de fútbol. Para mí y mi familia, venir al Chelsea fue una decisión fácil y estoy eufórico; tengo muchas ganas de empezar”, inició el arquero sobre este nuevo paso en su carrera, en el que por segunda vez jugará para un equipo del Big Six de Inglaterra tras su paso por Arsenal.

“Soy todo pasión. Doy todo en cada partido. Quiero tener éxito aquí. Vengo a un club ganador y quiero ganar título. Soy una persona que quiere ganar en todo lo que hace y quiero aportar eso a este club de fútbol porque es un club que gana títulos, así que creo que es una buena combinación”, agregó sobre sus deseos en el club.

Además, dejó una frase que generó expectativas en los hinchas de Chelsea, quienes lo hicieron saber en las redes sociales: “Soy pura pasión y juego con el corazón. Daré el 100% en cada partido, en cada entrenamiento para que el club, mis compañeros y la afición se sientan orgullosos”.

Welcome to Chelsea, Emi! 👊 — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 30, 2026

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Dibu, titular ante Brighton

Horas después de ser oficializado como refuerzo de los Blues, el arquero argentino hará su debut como titular en el equipo comandado por Xabi Alonso para recibir Brighton por la segunda fecha de la Premier League. El ex Aston Villa ingresó en lugar del español Robert Sánchez.

Dibu Martínez se despidió de Aston Villa

A través de un emotivo posteo, el arquero argentino se despidió de los hinchas de Aston Villa tras siete temporadas en el club, en las que no solo los devolvió a jugar la UEFA Champions League, sino que también les dió el título de la Europa League en la última temporada.

“Hace siete años llegué al Aston Villa con un sueño. Hoy me despido con el corazón lleno de recuerdos, gratitud y orgullo.

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Este club se convirtió en mucho más que solo un lugar donde jugaba al fútbol. Se convirtió en mi hogar. Desde mi primer día hasta las noches inolvidables, las victorias, los momentos difíciles y todo lo que hubo en medio, di todo lo que tenía por este escudo.

Pero lo que llevaré conmigo va mucho más allá del fútbol. Las amistades que hice durante estos siete años, las personas que conocí y los momentos que compartimos juntos se quedarán conmigo para siempre. Algunas de esas personas se convirtieron en más que compañeros de equipo y colegas, se volvieron mi familia.

A mis compañeros, entrenadores, personal y, lo más importante, a los aficionados del Villa: gracias por creer en mí… por apoyarme y por hacer que estos siete años fueran tan especiales.

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Me voy con recuerdos increíbles, amistades para toda la vida y un amor por este club que nunca se irá.

Gracias, Aston Villa. Gracias, Villanos.

Una vez Villano, siempre Villano.

Datos claves

Emiliano Martínez firmó con el Chelsea por dos temporadas tras pagar ocho millones de euros.

firmó con el por dos temporadas tras pagar ocho millones de euros. El arquero argentino se despidió del Aston Villa después de siete temporadas en el club.

después de en el club. Martínez ganó la Europa League en su última temporada con el Aston Villa.