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Torneo Clausura

Huracán vs. Aldosivi: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 11 del Torneo Clausura

Huracán y Aldosivi se enfrentan este domingo 4 de octubre, en el Estadio Tomas Adolfo Duco, por la fecha 11 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Huracan vs. Aldosivi, Torneo Clausura
Huracan vs. Aldosivi, Torneo Clausura

Con el envión de un triunfo como visitante ante River, Huracán llega lanzado al duelo del domingo 4 de octubre en el Estadio Tomas Adolfo Duco.

El Globo pelea por meterse entre los puestos de arriba de la tabla y necesita ratificar su buen presente ante un rival que viene de un andar irregular. Para Aldosivi, en cambio, cada punto pesa para empezar a despegarse de la zona baja.

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Horario del partido

  • Argentina: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Huracán llega en una racha que ilusiona: ganó sus últimos dos partidos, incluido ese triunfo 2-1 como visitante frente a River, y antes había rescatado un empate ante Belgrano. Son 16 puntos en 10 fechas y el sexto puesto que lo mete de lleno en la pelea por los primeros lugares, con un funcionamiento que de local suele potenciarse.

Aldosivi tuvo un cierre de ida y vuelta: después de la derrota 3-4 ante Independiente Rivadavia, se repuso con un 1-0 ajustado sobre Atlético Tucumán. El equipo marplatense está 13° con 8 unidades y necesita ganar afuera para no quedar relegado en la tabla.

El historial entre Huracán y Aldosivi

El historial favorece claramente a Huracán, que ganó 10 de los 21 enfrentamientos ante Aldosivi, por 6 triunfos del equipo marplatense y 5 empates. La diferencia de gol también lo respalda: 33 goles a favor contra 24 en contra. El antecedente más reciente, sin embargo, terminó igualado 0-0 en cancha de Aldosivi, que además se quedó con el duelo anterior por 2-0.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
16/03/2026Aldosivi vs. Huracán0-0Liga Profesional Argentina
12/10/2025Aldosivi vs. Huracán2-0Liga Profesional Argentina
05/04/2025Huracán vs. Aldosivi3-3Liga Profesional Argentina
07/08/2022Aldosivi vs. Huracán0-1Liga Profesional Argentina
26/04/2022Aldosivi vs. Huracán0-2Liga Profesional Argentina
04/09/2021Huracán vs. Aldosivi2-0Liga Profesional Argentina
15/02/2020Huracán vs. Aldosivi0-2Liga Profesional Argentina
19/08/2018Aldosivi vs. Huracán2-1Liga Profesional Argentina
07/05/2017Aldosivi vs. Huracán0-3Liga Profesional Argentina
24/03/2016Huracán vs. Aldosivi2-0Liga Profesional Argentina

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Atlético Tucumán vs. Barracas Central — sábado 3 de octubre, 17:00 hs
  • Newell's Old Boys vs. Lanús — sábado 3 de octubre, 17:00 hs
  • Talleres vs. Belgrano — domingo 4 de octubre, 17:00 hs
  • Argentinos Juniors vs. Tigre — domingo 4 de octubre, 19:15 hs
  • Estudiantes de Río Cuarto vs. Racing — domingo 4 de octubre, 21:30 hs
  • Deportivo Riestra vs. Central Córdoba — lunes 5 de octubre, 16:45 hs
  • Vélez vs. Platense — lunes 5 de octubre, 19:00 hs
  • Estudiantes vs. Gimnasia de Mendoza — lunes 5 de octubre, 19:00 hs
  • Banfield vs. Rosario Central — lunes 5 de octubre, 21:15 hs

En síntesis

  • Huracán y Aldosivi se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 11 del Torneo Clausura.
  • El partido se transmitirá por ESPN Premium y Disney+ Premium.
  • Huracán suma 16 puntos en el torneo.
  • Aldosivi suma 8 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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