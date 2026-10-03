Huracán vs. Aldosivi: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 11 del Torneo Clausura

Huracán y Aldosivi se enfrentan este domingo 4 de octubre, en el Estadio Tomas Adolfo Duco, por la fecha 11 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Con el envión de un triunfo como visitante ante River, Huracán llega lanzado al duelo del domingo 4 de octubre en el Estadio Tomas Adolfo Duco.

El Globo pelea por meterse entre los puestos de arriba de la tabla y necesita ratificar su buen presente ante un rival que viene de un andar irregular. Para Aldosivi, en cambio, cada punto pesa para empezar a despegarse de la zona baja.

Horario del partido

Argentina: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Huracán llega en una racha que ilusiona: ganó sus últimos dos partidos, incluido ese triunfo 2-1 como visitante frente a River, y antes había rescatado un empate ante Belgrano. Son 16 puntos en 10 fechas y el sexto puesto que lo mete de lleno en la pelea por los primeros lugares, con un funcionamiento que de local suele potenciarse.

Aldosivi tuvo un cierre de ida y vuelta: después de la derrota 3-4 ante Independiente Rivadavia, se repuso con un 1-0 ajustado sobre Atlético Tucumán. El equipo marplatense está 13° con 8 unidades y necesita ganar afuera para no quedar relegado en la tabla.

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El historial entre Huracán y Aldosivi

El historial favorece claramente a Huracán, que ganó 10 de los 21 enfrentamientos ante Aldosivi, por 6 triunfos del equipo marplatense y 5 empates. La diferencia de gol también lo respalda: 33 goles a favor contra 24 en contra. El antecedente más reciente, sin embargo, terminó igualado 0-0 en cancha de Aldosivi, que además se quedó con el duelo anterior por 2-0.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 16/03/2026 Aldosivi vs. Huracán 0-0 Liga Profesional Argentina 12/10/2025 Aldosivi vs. Huracán 2-0 Liga Profesional Argentina 05/04/2025 Huracán vs. Aldosivi 3-3 Liga Profesional Argentina 07/08/2022 Aldosivi vs. Huracán 0-1 Liga Profesional Argentina 26/04/2022 Aldosivi vs. Huracán 0-2 Liga Profesional Argentina 04/09/2021 Huracán vs. Aldosivi 2-0 Liga Profesional Argentina 15/02/2020 Huracán vs. Aldosivi 0-2 Liga Profesional Argentina 19/08/2018 Aldosivi vs. Huracán 2-1 Liga Profesional Argentina 07/05/2017 Aldosivi vs. Huracán 0-3 Liga Profesional Argentina 24/03/2016 Huracán vs. Aldosivi 2-0 Liga Profesional Argentina

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Atlético Tucumán vs. Barracas Central — sábado 3 de octubre, 17:00 hs

Newell's Old Boys vs. Lanús — sábado 3 de octubre, 17:00 hs

Talleres vs. Belgrano — domingo 4 de octubre, 17:00 hs

Argentinos Juniors vs. Tigre — domingo 4 de octubre, 19:15 hs

Estudiantes de Río Cuarto vs. Racing — domingo 4 de octubre, 21:30 hs

Deportivo Riestra vs. Central Córdoba — lunes 5 de octubre, 16:45 hs

Vélez vs. Platense — lunes 5 de octubre, 19:00 hs

Estudiantes vs. Gimnasia de Mendoza — lunes 5 de octubre, 19:00 hs

Banfield vs. Rosario Central — lunes 5 de octubre, 21:15 hs

En síntesis