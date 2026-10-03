Huracán vs. Aldosivi: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 11 del Torneo Clausura

Con el envión de un triunfo como visitante ante River, Huracán llega lanzado al duelo del domingo 4 de octubre en el Estadio Tomas Adolfo Duco.
El Globo pelea por meterse entre los puestos de arriba de la tabla y necesita ratificar su buen presente ante un rival que viene de un andar irregular. Para Aldosivi, en cambio, cada punto pesa para empezar a despegarse de la zona baja.
Horario del partido
- Argentina: 14:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN Premium, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Huracán llega en una racha que ilusiona: ganó sus últimos dos partidos, incluido ese triunfo 2-1 como visitante frente a River, y antes había rescatado un empate ante Belgrano. Son 16 puntos en 10 fechas y el sexto puesto que lo mete de lleno en la pelea por los primeros lugares, con un funcionamiento que de local suele potenciarse.
Aldosivi tuvo un cierre de ida y vuelta: después de la derrota 3-4 ante Independiente Rivadavia, se repuso con un 1-0 ajustado sobre Atlético Tucumán. El equipo marplatense está 13° con 8 unidades y necesita ganar afuera para no quedar relegado en la tabla.
El historial entre Huracán y Aldosivi
El historial favorece claramente a Huracán, que ganó 10 de los 21 enfrentamientos ante Aldosivi, por 6 triunfos del equipo marplatense y 5 empates. La diferencia de gol también lo respalda: 33 goles a favor contra 24 en contra. El antecedente más reciente, sin embargo, terminó igualado 0-0 en cancha de Aldosivi, que además se quedó con el duelo anterior por 2-0.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|16/03/2026
|Aldosivi vs. Huracán
|0-0
|Liga Profesional Argentina
|12/10/2025
|Aldosivi vs. Huracán
|2-0
|Liga Profesional Argentina
|05/04/2025
|Huracán vs. Aldosivi
|3-3
|Liga Profesional Argentina
|07/08/2022
|Aldosivi vs. Huracán
|0-1
|Liga Profesional Argentina
|26/04/2022
|Aldosivi vs. Huracán
|0-2
|Liga Profesional Argentina
|04/09/2021
|Huracán vs. Aldosivi
|2-0
|Liga Profesional Argentina
|15/02/2020
|Huracán vs. Aldosivi
|0-2
|Liga Profesional Argentina
|19/08/2018
|Aldosivi vs. Huracán
|2-1
|Liga Profesional Argentina
|07/05/2017
|Aldosivi vs. Huracán
|0-3
|Liga Profesional Argentina
|24/03/2016
|Huracán vs. Aldosivi
|2-0
|Liga Profesional Argentina
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Atlético Tucumán vs. Barracas Central — sábado 3 de octubre, 17:00 hs
- Newell's Old Boys vs. Lanús — sábado 3 de octubre, 17:00 hs
- Talleres vs. Belgrano — domingo 4 de octubre, 17:00 hs
- Argentinos Juniors vs. Tigre — domingo 4 de octubre, 19:15 hs
- Estudiantes de Río Cuarto vs. Racing — domingo 4 de octubre, 21:30 hs
- Deportivo Riestra vs. Central Córdoba — lunes 5 de octubre, 16:45 hs
- Vélez vs. Platense — lunes 5 de octubre, 19:00 hs
- Estudiantes vs. Gimnasia de Mendoza — lunes 5 de octubre, 19:00 hs
- Banfield vs. Rosario Central — lunes 5 de octubre, 21:15 hs
En síntesis
- Huracán y Aldosivi se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 11 del Torneo Clausura.
- El partido se transmitirá por ESPN Premium y Disney+ Premium.
- Huracán suma 16 puntos en el torneo.
- Aldosivi suma 8 puntos en el torneo.