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Torneo Clausura

Alineaciones de Argentinos Juniors y Huracán para el duelo de la fecha 16 del Torneo Clausura

Argentinos Juniors y Huracán se enfrentan este sábado 7 de noviembre en el Estadio Diego Armando Maradona por el Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Argentinos Juniors vs. Huracan, Torneo Clausura
Argentinos Juniors vs. Huracan, Torneo Clausura

Argentinos Juniors recibe a Huracán este sábado 7 de noviembre desde las 17:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Diego Armando Maradona. Argentinos Juniors viene de ganarle 2-1 a Atlético Tucumán y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Huracán viene de caer 0-2 ante Tigre y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Argentinos Juniors y Huracán

Argentinos Juniors (4-3-3): Brayan Cortés, Franco Paredes, Érik Godoy, Mateo Mendoza, Sebastián Prieto, Nicolás Oroz, Kevin Gutiérrez, Facundo Carrizo, Diego Porcel, Gastón Verón, Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

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Huracán (4-3-3): Hernán Galíndez, Lucas Blondel, Hugo Nervo, Máximo Palazzo, Leandro Lescano, Facundo Kalinger, Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil, Ignacio Pussetto, Jordy Caicedo, Óscar Cortés. DT: Diego Martínez.

Bajas y ausentes de Argentinos Juniors y Huracán

Argentinos Juniors:

  • Franco Vázquez (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)

Huracán:

  • Ignacio Campo (tobillo fracturado)
  • Fabio Pereyra (expulsión; vuelve en 1 fecha)

La previa de Argentinos Juniors y Huracán: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 7 de noviembre
  • Hora: 17:30 (hora de Argentina)
  • Estadio: Estadio Diego Armando Maradona
  • Historial: 30 cruces — Argentinos Juniors ganó 8, Huracán ganó 10 y empataron 13
  • Último antecedente: 13/05/2026: Argentinos Juniors 1-0 Huracán
Redacción Bolavip
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