Alineaciones de Argentinos Juniors y Huracán para el duelo de la fecha 16 del Torneo Clausura

Argentinos Juniors y Huracán se enfrentan este sábado 7 de noviembre en el Estadio Diego Armando Maradona por el Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Argentinos Juniors recibe a Huracán este sábado 7 de noviembre desde las 17:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Diego Armando Maradona. Argentinos Juniors viene de ganarle 2-1 a Atlético Tucumán y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Huracán viene de caer 0-2 ante Tigre y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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