Alineaciones de Argentinos Juniors y Huracán para el duelo de la fecha 16 del Torneo Clausura

Argentinos Juniors recibe a Huracán este sábado 7 de noviembre desde las 17:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Diego Armando Maradona. Argentinos Juniors viene de ganarle 2-1 a Atlético Tucumán y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Huracán viene de caer 0-2 ante Tigre y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Argentinos Juniors y Huracán
Argentinos Juniors (4-3-3): Brayan Cortés, Franco Paredes, Érik Godoy, Mateo Mendoza, Sebastián Prieto, Nicolás Oroz, Kevin Gutiérrez, Facundo Carrizo, Diego Porcel, Gastón Verón, Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.
Huracán (4-3-3): Hernán Galíndez, Lucas Blondel, Hugo Nervo, Máximo Palazzo, Leandro Lescano, Facundo Kalinger, Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil, Ignacio Pussetto, Jordy Caicedo, Óscar Cortés. DT: Diego Martínez.
Bajas y ausentes de Argentinos Juniors y Huracán
Argentinos Juniors:
- Franco Vázquez (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
Huracán:
- Ignacio Campo (tobillo fracturado)
- Fabio Pereyra (expulsión; vuelve en 1 fecha)
La previa de Argentinos Juniors y Huracán: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 7 de noviembre
- Hora: 17:30 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Diego Armando Maradona
- Historial: 30 cruces — Argentinos Juniors ganó 8, Huracán ganó 10 y empataron 13
- Último antecedente: 13/05/2026: Argentinos Juniors 1-0 Huracán