Dónde ver EN VIVO Argentinos Juniors vs. Huracán por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026

En La Paternal, el Bicho recibe al Globo en un partido determinante en el que ambos necesitan una victoria.

Este sábado por la tarde, Argentinos Juniors recibe a Huracán por la Fecha 16 del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en el Estadio Diego Armando Maradona, comienza a las 17:30 horas y cuenta con el arbitraje de Pablo Dóvalo. Este encuentro es trascendental ya que podría ser clave para definir al campeón de la Tabla Anual 2026.

Francisco Álvarez, defensor de Argentinos Juniors.

En primera instancia, el Bicho tiene que sumar y esperar el resultado de Boca. El compromiso es en la Paternal, donde tiene que ganar y aguardar a que el Xeneize no lo haga. La otra posibilidad que tiene es empatar y que Boca pierda y Rosario Central no gane su cotejo. Caso contrario, no puede ser Campeón de Liga (líder de la Tabla Anual 2026).

En contraparte, Huracán está obligado a ganar. Esto corresponde a que si el Globo consigue una victoria, clasificaría a los playoffs del campeonato sin depender de otros equipos. Sin embargo, un empate o una derrota lo dejan eliminado de la próxima ronda, lo que deja en evidencia que será un partido híper caliente y con mucho en juego.

Lucas Blondel, autor de un gol de Huracán en el triunfo contra River.

Dónde ver EN VIVO Argentinos Juniors – Huracan hoy

Para seguir en vivo el compromiso estelar entre Argentinos Juniors y Huracán por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026, la transmisión oficial está a cargo del canal TNT. Vale resaltar que se trata de la señal básica y no de la versión Premium, por lo que no hace falta tener Pack Fútbol para seguir de cerca el partido entre el Bicho y el Globo.

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La previa de Argentinos Juniors – Huracán

La definición de la Tabla Anual 2026

Boca Juniors – 60 puntos (+22) – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN – CLASIFICÓ Argentinos Juniors – 60 puntos (+12) – COPA LIBERTADORES Rosario Central – 59 puntos (+16) – COPA LIBERTADORES

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026