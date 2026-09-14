Colapinto cerró el mejor fin de semana de su historia en la Fórmula 1, incluso con un Gasly que no lo dejó pasar

Franco Colapinto acaba de cerrar uno de sus mejores, si no el mejor, fin de semana en su historia en la Fórmula 1. No es el mejor resultado, ya que tuvo un sexto puesto en Canadá, pero, si analizamos lo que ha hecho, lo que ha trabajado y lo que le ha sacado al auto desde el viernes hasta el domingo, claramente podemos ver cómo el piloto de Alpine ha maximizado cada uno de los momentos en pista.

Otra vez, Colapinto ha demostrado que es el mejor largador que tiene la Fórmula 1. Mientras Antonelli trataba de mantenerse en pista, Hamilton cortaba por un lado y Verstappen cortaba camino; el argentino, con las cuatro ruedas en pista, ganaba dos lugares con una largada brillante para posicionarse séptimo. Y, a partir de ahí, abrir la carrera a lo que iba a ser una posibilidad de sumar puntos importantes para el equipo.

De hecho, Colapinto trabajó en un terreno que no es el propio. Al final de cuentas, no solo a Colapinto, a Alpine también no le es propio sentarse en la mesa donde tiene alrededor a los Ferrari, a los Mercedes, a los Red Bull y a los McLaren. Pero ahí estaba Franco, aguantando el ritmo, sosteniendo lo que tenía, tratando de cuidar el neumático y tratando de mantener la posición.

En definitiva, Colapinto sacó el máximo en una pista de pilotos. Porque hay otras pistas donde el piloto influye menos y pasa a ser simplemente un conductor de la energía que dispone el auto con este nuevo reglamento. En cambio, en Madrid, en una pista que no permitía el sobrepaso, había un desafío para que el piloto pudiera marcar diferencias.

Hay otro tema que tiene que ver con el equipo: no solamente sucede que Colapinto ha manejado en un gran nivel, que ha sido superlativo y que ha maximizado cada sesión y cada momento de la carrera; además, Alpine le está permitiendo estar en otra categoría y le está permitiendo meterse en una pelea que antes no le permitía.

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Un detalle de Alpine: muy mal Gasly en la parte final de la carrera. El francés apostó a que podía ir todo el GP de España esperando que haya una bandera amarilla, una bandera roja o un auto de seguridad para entrar a los pits, salir y mantener ese lugar. Cuando eso no pasa y no lo puedo aguantar a Lawson, lo único que tenía que hacer era correrse para que pase Colapinto. Ni siquiera tener que aguantar o detener a Piastri, que venía atrás.

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La realidad es que Gasly no solamente no hizo ninguna de las dos cosas. Además, cuando llegó Colapinto atrás de él y faltaban dos vueltas para terminar la carrera, no lo dejó pasar. Afortunadamente, Franco lo terminó pasando y después aguantó bien a Piastri en la última vuelta, pero lo podría haber complicado. Me parece bastante mal por parte de Gasly y muy mal por parte de Alpine en no ponerse firme en la directiva.

Esto es lo que nos dejó un circuito de Madrid que presentó un gran espectáculo en cuanto a experiencia para los hinchas, un gran espectáculo como experiencia para los VIP, un circuito desafiante para los pilotos a una vuelta, pero un circuito que es inconcebible para la Fórmula 1 del día de hoy. Es difícil pensar que alguien construya una pista donde se sabe que no se va a poder pasar. Si al final de cuentas en la Fórmula 1 o en cualquier categoría, si hay algo que se necesita para pasar al de adelante, es una recta medianamente larga y un frenaje realmente brusco. Y esta pista no tiene ni rectas largas ni frenajes bruscos como para poder estirar el frenaje o intentar una maniobra.