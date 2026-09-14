La Justicia falló a favor de Boca por el caso Cristian Pavón: los millones que deberá pagarle Talleres

El combinado cordobés deberá abonarle al Xeneize un dinero adeudado por el adelanto de una transferencia del delantero que nunca ocurrió.

La Justicia resolvió este lunes el conflicto entre Boca Juniors y Talleres de Córdoba por la transacción de Cristian Pavón. La T deberá abonarle al Xeneize el dinero adeudado por un adelanto durante la gestión de Daniel Angelici que los cordobeses nunca devolvieron.

En ese entonces, el Xeneize cedió 2,5 millones de dólares a Talleres en condición de adelanto por una futura venta. Sin embargo, el extremo nunca fue vendido desde el club de la Ribera, se fue como jugador libre y ese dinero nunca regresó a Brandsen 805.

Juan Román Riquelme reactivó esta polémica y, ante la negativa del club cordobés de devolver esa cifra, todo se trasladó a la Justicia. Ahora, el club presidido por Andrés Fassi deberá ejecutar el pago a la institución porteña.

Según pudo saber BOLAVIP, a raíz de este fallo, a Talleres le corresponde desembolsar 500 mil dólares, además de 69.750.000 de pesos “dentro del término de diez días”.

Pavón en su etapa en Boca.

El viejo conflicto por el dinero de Pavón trabó las negociaciones por Galarza

En las últimas horas de plazo del Xeneize para incorporar a un futbolista, Riquelme le apuntó al volante de Talleres y llegó a ofrecer 4 millones de dólares por el 60% del pase perteneciente al club cordobés. Lo consideraron insuficiente y no tuvieron en cuenta la deuda de la institución hacia Boca, que Fassi quería abonar en pesos y al cambio de aquel momento.

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