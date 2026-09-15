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Copa Sudamericana

Alineaciones de Sao Paulo y Boca para el duelo de vuelta de los 4tos de final de la Copa Sudamericana

Desde las 21:30 en el Morumbí, el Tricolor recibe al Xeneize y definen el pase a semifinales del certamen internacional.

Sao Paulo - Boca por la vuelta: las formaciones y la previa
© GettySao Paulo - Boca por la vuelta: las formaciones y la previa

Este martes desde las 21:30 (horario de Argentina), en el Estadio Morumbí paulista, Boca vuelve a verse las caras con Sao Paulo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. En este caso, por la vuelta de dicha instancia del certamen internacional.

El Xeneize llega con la ventaja tras los primeros 90′ luego del 1 a 0 en La Bombonera por el gol de Miguel Merentiel. Quien clasifique a la instancia de semifinales se enfrentará con el ganador de Independiente Santa Fe o Vasco da Gama.

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A continuación, las alineaciones de ambos equipos.

Las alineaciones de Boca y San Pablo

San Pablo: Rafael; José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte, Iago; Marcos Antonio, Pablo Maia, Lucas Ramon; Artur, André Silva y Luciano. DT: Dorival Júnior.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Leonel y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

La previa de Sao Paulo – Boca

Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
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