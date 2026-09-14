Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
TORNEO CLAUSURA

Boca y River, a tiro de la Copa Libertadores: así está la Tabla Anual tras la Fecha 9

El Xeneize y el Millonario sumaron de a tres en esta jornada y se acercaron a los puestos más preciados.

Miguel Merentiel y Thiago Almada.
© GettyMiguel Merentiel y Thiago Almada.

Pasó la Fecha 9 del Torneo Clausura y a los equipos les restan 7 partidos para poder acomodarse de cara a los Playoffs. En medio de esta lucha por el título, también está en juego la Tabla Anual, que coronará a un campeón del 2026 y repartirá los boletos a las competencias internacionales.

Los puestos de clasificación para la Copa Libertadores 2027 son escasos y la lucha está al rojo vivo, con Boca Juniors y River Plate como dos de los protagonistas, a dos y tres puntos de los boletos, respectivamente.

+ Seguinos en

Ambos gigantes del fútbol argentino triunfaron en esta jornada y recortaron distancia con los líderes del acumulado anual. Ahora, Independiente Rivadavia se mantiene como el único líder con 48 puntos, mientras que Argentinos lo escolta con 47 y Vélez lo sigue con 45.

Cabe recordar que Belgrano de Córdoba es, hasta ahora, el único clasificado confirmado a la próxima Libertadores por haber ganado el Torneo Apertura. El Torneo Clausura y la Copa Argentina también les otorgarán un boleto a los ganadores.

Así está la Tabla Anual

  1. Independiente Rivadavia – 48 puntos (LIBERTADORES)
  2. Argentinos Juniors – 47 puntos (LIBERTADORES)
  3. Vélez Sarsfield – 45 puntos (LIBERTADORES)
  4. Boca Juniors – 44 puntos (Sudamericana)
  5. Rosario Central – 43 puntos (Sudamericana)
  6. River Plate – 42 puntos (Sudamericana)
  7. Gimnasia La Plata – 42 puntos (Sudamericana)
  8. Estudiantes de La Plata – 41 puntos (Sudamericana)
  9. Instituto – 40 puntos (Sudamericana)
  10. Belgrano – 39 puntos (LIBERTADORES)*
  11. Independiente – 38 puntos (Sudamericana)
  12. Lanús – 37 puntos
  13. Defensa y Justicia – 36 puntos

*Clasificado por campeón del Torneo Apertura 2026.

Cómo está la tabla del Torneo Clausura 2026

Datos clave

  • Boca Juniors suma 44 puntos y River Plate 42 en la Tabla Anual.
  • Independiente Rivadavia encabeza la Tabla Anual con 48 puntos en la Fecha 9.
  • Belgrano ya está clasificado a la Libertadores por ser campeón del Apertura.
Agustín Vetere
Agustín Vetere
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones