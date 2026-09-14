Boca y River, a tiro de la Copa Libertadores: así está la Tabla Anual tras la Fecha 9

El Xeneize y el Millonario sumaron de a tres en esta jornada y se acercaron a los puestos más preciados.

Pasó la Fecha 9 del Torneo Clausura y a los equipos les restan 7 partidos para poder acomodarse de cara a los Playoffs. En medio de esta lucha por el título, también está en juego la Tabla Anual, que coronará a un campeón del 2026 y repartirá los boletos a las competencias internacionales.

Los puestos de clasificación para la Copa Libertadores 2027 son escasos y la lucha está al rojo vivo, con Boca Juniors y River Plate como dos de los protagonistas, a dos y tres puntos de los boletos, respectivamente.

Ambos gigantes del fútbol argentino triunfaron en esta jornada y recortaron distancia con los líderes del acumulado anual. Ahora, Independiente Rivadavia se mantiene como el único líder con 48 puntos, mientras que Argentinos lo escolta con 47 y Vélez lo sigue con 45.

Cabe recordar que Belgrano de Córdoba es, hasta ahora, el único clasificado confirmado a la próxima Libertadores por haber ganado el Torneo Apertura. El Torneo Clausura y la Copa Argentina también les otorgarán un boleto a los ganadores.

Así está la Tabla Anual

Independiente Rivadavia – 48 puntos (LIBERTADORES) Argentinos Juniors – 47 puntos (LIBERTADORES) Vélez Sarsfield – 45 puntos (LIBERTADORES) Boca Juniors – 44 puntos (Sudamericana) Rosario Central – 43 puntos (Sudamericana) River Plate – 42 puntos (Sudamericana) Gimnasia La Plata – 42 puntos (Sudamericana) Estudiantes de La Plata – 41 puntos (Sudamericana) Instituto – 40 puntos (Sudamericana) Belgrano – 39 puntos (LIBERTADORES)* Independiente – 38 puntos (Sudamericana) Lanús – 37 puntos Defensa y Justicia – 36 puntos

*Clasificado por campeón del Torneo Apertura 2026.

Cómo está la tabla del Torneo Clausura 2026

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