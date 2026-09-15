Alineaciones de Platense y Fluminense para la vuelta de los 4tos de final de la Copa Libertadores

El Calamar va por la épica en Vicente López frente a uno de los pesos pesados de Brasil.

Este martes desde las 19:00 (horario de Argentina), Platense recibe a Fluminense en el Estadio Ciudad de Vicente López por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026.

El equipo de Martín Palermo irá por la clasificación a semifinales, aunque para ello necesita una remontada debido al 2 a 0 que sufrió en el Maracaná el pasado martes, donde anotaron Nonato y Hulk. Quien clasifique a la próxima instancia, enfrentará al ganador de Palmeiras o Liga de Quito.

A continuación, las posibles alineaciones de ambos equipos.

Las alineaciones de Platense y Fluminense

Platense: Juan Pablo Cozzani; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Guido Mainero, Gastón Togni; Bruno Sepúlveda y Nicolás Retamar. DT: Martín Palermo.

Fluminense: Fábio; René, Thiago Silva, Julián Millán, Guga; Martinelli, Nonato; Jefferson Soteldo, Paulo Henrique Ganso Kevin Serna; Hulk. DT: Marcao.

La previa de Platense – Fluminense