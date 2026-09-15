Marchiori y un sentido mensaje a Mammana tras la grave lesión que sufrió

El arquero del Fortín fue quien chocó al marcador central que sufrió múltiples fracturas en sus costillas y derivó en una operación de urgencia.

El pasado viernes, Vélez visitó a Newell´s por la novena jornada del Torneo Clausura. El duelo terminó 1 a 1, pero lo más destacado de la fecha no tuvo nada que ver con lo deportivo, sino con una grave lesión que sufrió Emmanuel Mammana, quien debió ser operado de urgencia.

En una jugada fatídica, Tomás Marchiori -arquero de Vélez- salió a cortar un centro y se llevó puesto a Mammana, provocándola una múltiple fractura de costillas que derivaron en un neumotorax. Rápidamente, el marcador central fue trasladado de urgencia al Sanatorio de la Mujer de Rosario y pudieron controlar la situación.

Ya con Mammana recuperándose en Buenos Aires, Tomás Marchiori utilizó sus redes sociales para enviarle un cálido mensaje a su compañero, quien le devolvió las gentilezas en ese mismo posteo. Todo indica que el marcador central volverá a las canchas recién dentro de unos meses.

El mensaje de Marchiori a Mammana

El arquero del Fortín compartió: “Amigo querido tengo una sensación de bronca por lo que estás pasando pero a la vez estoy contento de que estés evolucionando de la mejor forma, la verdad que en estos momento lo deportivo pasa de lado sabiendo que la salud de una persona está en el medio y en este caso la de un amigo. Espero que pronto te estemos disfrutando nuevamente en una cancha. Vamos con esa recuperación amigo todos estamos con vos”.

La respuesta de Mammana

“Gracias por tus palabras amigo, nada de bronca porque como dije son situaciones que pueden pasar en un partido y convivimos con eso, te quiero amigo ahora toca meterle y te aseguro que voy a volver mas fuerte”, respondió el marcador central que el lunes ya había compartido una historia en su cuenta de Instagram agradeciendo el cariño recibido.

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El mensaje de Emmanuel Mammana en sus redes sociales

Mammana compartió una historia a través de su cuenta de Instagram: “Después de días muy difíciles, quería contarles que gracias a Dios hoy estoy mejor y que todo salió bien. Me tocó atravesar una situación muy dura y una lesión grave, pero por suerte hoy puedo estar escribiendo estas palabras.

Quiero agradecer de corazón a toda la gente que estuvo atenta, que se preocupó por mí y que se tomó un minuto para mandarme un mensaje, una palabra de fuerza o una oración. Sentí muchísimo el cariño de todos.

Un agradecimiento enorme y para toda la vida a los doctores y a todo el personal del Sanatorio de la Mujer de Rosario. Gracias por cómo actuaron, por cuidarme y porque fueron quienes me salvaron la vida. No tengo palabras suficientes para agradecerles.

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También quiero agradecer a toda la gente de Vélez, que desde el primer momento hizo absolutamente todo para que las cosas salieran de la mejor manera, estando presentes y pendientes de cada detalle.

Y especialmente a mi mujer y a mi familia. Desde el momento en que pasó todo, no dudaron ni un segundo en ir a estar conmigo, acompañarme, cuidarme y darme la fuerza que necesitaba en un momento tan difícil.

Después de algo así, uno aprende a valorar todavía más la vida, la familia y a las personas que están cuando realmente las necesitás. Gracias a Dios por darme una nueva oportunidad. Y gracias de corazón a todos los que estuvieron conmigo. Ahora toca recuperarme, seguir adelante y volver más fuerte”.

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