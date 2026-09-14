Peligra la sede de Boca vs. Racing por un amistoso de la Selección Argentina

El Estadio Mario Alberto Kempes era el predilecto para albergar el clásico por los cuartos de final de la Copa Argentina.

El próximo domingo 27 de septiembre está pautado que se enfrenten Boca contra Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026. Con el claro objetivo de definir al clasificado a las semifinales y al mismo tiempo el eliminado en esta instancia, todo indicaba que iba a disputarse en el Estadio Mario Alberto Kempes, pero eso está en peligro…

Cabe recordar que el recinto ubicado geográficamente en la Provincia de Córdoba, es una de las principales sedes para esta clase de partidos. Esto se debe a que cuenta con una amplia capacidad en la sumatoria de todas sus tribunas, lo que permite albergar un encuentro entre dos de los equipos más importantes del fútbol argentino.

El Estadio Mario Alberto Kempes de la Provincia de Córdoba. (Getty Images)

Sin embargo, lo cierto es que la Selección Argentina jugaría en el Estadio Mario Alberto Kempes. A pesar de que el amistoso internacional que está próximo a confirmarse no se realizaría ese mismo día sino que sería el miércoles 30 de septiembre, por cuestiones logísticas y de organización se modificaría la sede para el duelo entre el Xeneize y la Academia.

Así las cosas, en caso de que en estas horas se confirme el cotejo entre Argentina y Bolivia para la fecha FIFA, Boca y Racing podrían cambiar de sede. De esta manera y a falta de la comunicación oficial de las autoridades, el enfrentamiento no tendría lugar en Córdoba, sino que se llevaría a cabo en otra provincia que cuente con un estadio apto para este partido.

Los hinchas de Boca en el Estadio Mario Alberto Kempes de la Provincia de Córdoba. (Getty Images)

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Un dato importante a tener en cuenta es que Boca viene de eliminar a Vélez en el Estadio Mario Alberto Kempes. Es decir, el compromiso correspondiente a los octavos de final que debió definirse en la tanda de penales y luego tuvo la gran polémica de los futbolistas extranjeros que firmaron la planilla, se jugó en el recinto que iba a albergar el duelo contra Racing.

Argentina jugaría un amistoso en el Mario Alberto Kempes

En primera instancia, el rival para abrir esta gira amistosa sería la Selección de Bolivia, en el Estadio Mario Alberto Kempes, el miércoles 30 de septiembre. Luego de esto, el plantel viajaría rumbo a Buenos Aires para los otros dos compromisos, frente a dos seleccionados africanos, ambos a disputarse en el Monumental.