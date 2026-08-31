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TORNEO CLAUSURA

Así están los cruces de octavos de final tras la Fecha 7 del Torneo Clausura 2026

Con tres grandes afuera de la zona de clasificación, así está el panorama casi en la mitad del certamen.

Terminó la Fecha 7 del Torneo Clausura.
© GettyTerminó la Fecha 7 del Torneo Clausura.

Con los últimos cuatro partidos, culminó este lunes la Fecha 7 del Torneo Clausura 2026. La etapa inicial está cerca de llegar a su Ecuador y, de a poco, asoman los Playoffs en el horizonte. Los puntos son cada vez más importantes y ya se pueden vislumbrar posibles cruces.

Los 8 mejores equipos de cada zona accederán a los octavos de final y, por ahora, solo Boca e Independiente serían los únicos grandes que continuarían en carrera por el título. San Lorenzo, Racing y River se mantienen fuera de la zona de clasificación.

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Este lunes, con la victoria ante el Ciclón, Instituto quedó como único puntero de la Zona A y enfrentaría, por ahora, a Atlético Tucumán. Del otro lado, Argentinos es el líder de la Zona B y su rival, por el momento, sería nada menos que Boca.

Así están los cruces de octavos de final

  • Instituto vs. Atlético Tucumán
  • Gimnasia de Mendoza vs. Rosario Central
  • Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia
  • Vélez Sarsfield vs. Belgrano
  • Argentinos Juniors vs. Boca Juniors
  • Tigre vs. Independiente
  • Sarmiento de Junín vs. Unión de Santa Fe
  • Gimnasia La Plata vs. Newell’s Old Boys

La tabla del Torneo Clausura 2026

Cómo se juega la Fecha 8

Datos clave

  • Instituto lidera la Zona A tras la Fecha 7 del Torneo Clausura.
  • Argentinos Juniors lidera la Zona B y enfrentaría a Boca en octavos.
  • River, Racing y San Lorenzo están fuera de los puestos de clasificación.
Agustín Vetere
Agustín Vetere
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