Así están los cruces de octavos de final tras la Fecha 7 del Torneo Clausura 2026

Con tres grandes afuera de la zona de clasificación, así está el panorama casi en la mitad del certamen.

Con los últimos cuatro partidos, culminó este lunes la Fecha 7 del Torneo Clausura 2026. La etapa inicial está cerca de llegar a su Ecuador y, de a poco, asoman los Playoffs en el horizonte. Los puntos son cada vez más importantes y ya se pueden vislumbrar posibles cruces.

Los 8 mejores equipos de cada zona accederán a los octavos de final y, por ahora, solo Boca e Independiente serían los únicos grandes que continuarían en carrera por el título. San Lorenzo, Racing y River se mantienen fuera de la zona de clasificación.

Este lunes, con la victoria ante el Ciclón, Instituto quedó como único puntero de la Zona A y enfrentaría, por ahora, a Atlético Tucumán. Del otro lado, Argentinos es el líder de la Zona B y su rival, por el momento, sería nada menos que Boca.

Así están los cruces de octavos de final

Instituto vs. Atlético Tucumán

Gimnasia de Mendoza vs. Rosario Central

Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia

Vélez Sarsfield vs. Belgrano

Argentinos Juniors vs. Boca Juniors

Tigre vs. Independiente

Sarmiento de Junín vs. Unión de Santa Fe

Gimnasia La Plata vs. Newell’s Old Boys

La tabla del Torneo Clausura 2026

Cómo se juega la Fecha 8

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