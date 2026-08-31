Así están los cruces de octavos de final tras la Fecha 7 del Torneo Clausura 2026

Con los últimos cuatro partidos, culminó este lunes la Fecha 7 del Torneo Clausura 2026. La etapa inicial está cerca de llegar a su Ecuador y, de a poco, asoman los Playoffs en el horizonte. Los puntos son cada vez más importantes y ya se pueden vislumbrar posibles cruces.
Los 8 mejores equipos de cada zona accederán a los octavos de final y, por ahora, solo Boca e Independiente serían los únicos grandes que continuarían en carrera por el título. San Lorenzo, Racing y River se mantienen fuera de la zona de clasificación.
Este lunes, con la victoria ante el Ciclón, Instituto quedó como único puntero de la Zona A y enfrentaría, por ahora, a Atlético Tucumán. Del otro lado, Argentinos es el líder de la Zona B y su rival, por el momento, sería nada menos que Boca.
Así están los cruces de octavos de final
- Instituto vs. Atlético Tucumán
- Gimnasia de Mendoza vs. Rosario Central
- Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia
- Vélez Sarsfield vs. Belgrano
- Argentinos Juniors vs. Boca Juniors
- Tigre vs. Independiente
- Sarmiento de Junín vs. Unión de Santa Fe
- Gimnasia La Plata vs. Newell’s Old Boys
La tabla del Torneo Clausura 2026
Cómo se juega la Fecha 8
Datos clave
- Instituto lidera la Zona A tras la Fecha 7 del Torneo Clausura.
- Argentinos Juniors lidera la Zona B y enfrentaría a Boca en octavos.
- River, Racing y San Lorenzo están fuera de los puestos de clasificación.