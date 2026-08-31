Instituto complicó a River en la Tabla Anual: así está el camino a la Copa Libertadores 2027

La Gloria triunfó como local ante San Lorenzo y superó al Millonario, que busca acomodarse en la pelea por la clasificación a las copas.

En el final de la Fecha 7 del Torneo Clausura 2026 hubo importantes movimientos en todas las tablas. Tras no disputar la presente edición, River Plate quiere volver a la Copa Libertadores y, de no ganar el certamen de este segundo semestre, la Tabla Anual será su última alternativa.

Los dirigidos por Leonardo Ponzio triunfaron ante Banfield y se metieron en zona de clasificación a la Copa Sudamericana, recortando distancia con los primeros tres lugares. Pero en el cierre de esta jornada, Instituto complicó las cuentas para el Millonario.

Es que, con la victoria ante San Lorenzo, los cordobeses llegaron a 37 unidades, una por encima de River, desplazado ahora al décimo lugar. En este puesto, los de Núñez solo abrocharían un lugar para la Sudamericana si Belgrano, que libera cupo por campeón del Torneo Apertura, se mantiene encima en la tabla.

La octava jornada comenzará el próximo viernes y River enfrentará nada menos que Independiente Rivadavia, uno de los dos líderes de la Tabla Anual. La Lepra Mendocina comparte la punta con Argentinos Juniors y se están disputando el título de Campeón Anual.

Así está la Tabla Anual tras la Fecha 7

Independiente Rivadavia – 45 puntos (Libertadores) Argentinos Juniors – 45 puntos (Libertadores) Vélez Sarsfield – 41 puntos (Libertadores) Boca Juniors – 40 puntos (Sudamericana) Rosario Central – 39 puntos (Sudamericana) Estudiantes – 38 puntos (Sudamericana) Gimnasia – 38 puntos (Sudamericana) Belgrano – 36 puntos (LIBERTADORES)* Instituto – 37 puntos (Sudamericana) River Plate – 36 puntos (Sudamericana) Independiente – 34 puntos Gimnasia de Mendoza – 34 puntos

*Belgrano clasificó por ser campeón del Torneo Apertura 2026. Libera cupo.

Cómo se juega la Fecha 8

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