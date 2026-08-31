Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina: “Me vacié”

El capitán y campeón del mundo en Qatar 2022 le puso punto final a su estadía en la Albiceleste con un emocionante descargo.

Este lunes 31 de agosto de 2026 quedará en la historia: Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina. Después de más de 20 años ligado a albiceleste, el astro rosarino le puso punto final a su historia con la camiseta de su país. Poco más de un mes pasó desde la final del Mundial perdida ante España y apenas unas semanas del fallecimiento de su padre.

Lionel Messi tras perder la final del Mundial 2026.

Con la conquista de la Copa del Mundo en Qatar 2022, dos Copas Américas, una Finalissima y una medalla de oro en los Juegos Olímpicos 2008 en su haber, el capitán optó por dar un paso al costado. En ese sentido, se despidió con un sentido posteo a través de sus redes sociales personales, en el que abrió su corazón y le habló a todos…

El emocionante anuncio de Lionel Messi

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Lionel Messi tras perder la final del Mundial 2026. (Getty Images)

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Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

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Lionel Messi tras ganar el Mundial 2022 con la Selección Argentina. (Getty Images)

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias Dios por hacerme argentino.

¡Vamos Argentina!

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”.