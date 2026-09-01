Atlético de Madrid, cerca de quedarse con Nicolás Tagliafico en el cierre del mercado de pases

En medio de las charlas entre Lyon y Juventus, el elenco español se metió en el medio y avanzó para comprar al lateral.

En el cierre del mercado de pases del fútbol europeo, otro futbolista de la Selección Argentina como lo es Nicolás Tagliafico, cuenta con chances de cambiar de equipo debido a que tiene dos grandes interesados en comprar su pase, que pertenece a Olympique de Lyon.

Si bien Juventus picaba en punta para hacerse de sus servicios, en las últimas horas apareció Atlético de Madrid se metió en la pelea y es ahora quien tiene mayores chances de incorporarlo para que se sume al plantel comandado por Diego Simeone.

Es que, el elenco español avanzó en las negociaciones con el elenco francés y es por eso que en las próximas horas podría cerrar el fichaje del lateral izquierdo, que llegaría para pelear por un puesto con Álex Grimaldo, quien también llegó a la institución en esta ventana de fichajes.

Según lo informado por el periodista Fabrizio Romano, el futbolista ya dio visto bueno tanto para jugar en Atlético de Madrid como en la Juventus, por lo que ahora su futuro dependerá del arreglo entre los clubes, teniendo en cuenta quién realizará la mejor oferta para comprar su pase.

Así las cosas, las próximas horas serán cruciales para definir el futuro del lateral izquierdo. Cabe destacar que en ambos países el mercado cierra este martes por la tarde, por lo que las negociaciones tendrán que ser rápidas para que lleguen a buen puerto.

En caso de que la operación llegue a buen puerto, será su primera experiencia en LaLiga. Desde su llegada al fútbol europeo a principios de 2018, pasó por la liga de Países Bajos, para luego arribar a la Ligue 1, donde se desempeña desde julio de 2022, meses antes del Mundial.

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Los números de Nicolás Tagliafico en Lyon

Desde su llegada al elenco francés, el lateral izquierdo disputó un total de 134 partidos, en los que convirtió 9 goles y aportó 13 asistencias. Además recibió 33 tarjetas amarillas y fue expulsado en 4 oportunidades en 10608 minutos en cancha.

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