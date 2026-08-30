Alineaciones de Independiente vs. Gimnasia de Mendoza para el partido por la Fecha 7 del Torneo Clausura 2026

En Avellaneda, el Rojo y el Lobo se encuentran frente a frente con el objetivo en común de cosechar tres puntos muy importantes.

Este domingo, en el marco de la continuidad de la séptima fecha del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, Independiente y Gimnasia de Mendoza se encuentran frente a frente con el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini de Avellaneda como testigo y como escenario.

Por un lado, el conjunto ahora comandado estratégicamente por el uruguayo Jadson Viera, que está tratando de aplicarle su identidad al equipo, tiene la obligación de imponerse de cara a todo su público. Además, el Rojo necesita los tres puntos para acomodarse de buena manera en su zona y también en lo que respecta a la tabla anual.

Por el otro, el Lobo de Mendoza, dirigido por Darío Franco, es una de las grandes revelaciones que viene teniendo la presente edición de la máxima categoría del fútbol argentino. Lejos de pelear para mantener la categoría, el combinado cuyano tiene serias intenciones de clasificar a octavos de final y también a un certamen continental.

Las probables formaciones de Independiente y Gimnasia de Mendoza

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevín Lomónaco, Juan Miguel Arrayago, Facundo Zabala; Iván Marcone, Lautaro Millán; Maximiliano Gutiérrez, Santiago Montiel, Josías Palais; Ezequiel Ávila.

Gimnasia (M): César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñóz, Matías Recalde; Fermín Antonini, Luciano Cingolani, Tomás O’Connor, Esteban Fernández, Facundo Lencioni; Agustín Módica.

La previa de Independiente vs. Gimnasia de Mendoza

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Las posiciones del Torneo Clausura